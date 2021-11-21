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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

 لقيتهم في غرفة نومي.. مسلحان يقتحمان شقة بمدينة نصر لسرقتها

الاجهزة الأمنية
الاجهزة الأمنية

ألقي رجال الأمن القبض علي شخصين ، لقيامهما بسرقة إحدى الشقق السكنية بالإكراه باستخدام الأسلحة البيضاء بمدينة نصر.


 
تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم) بإنها حال تواجدها بالشقة سكنها بمفردها فوجئت بتواجد أحد الأشخاص داخل إحدى غرف الشقة ، وحال إستشعارها به قام بتهديدها بإستخدام سلاح أبيض بحوزته وإستولى منها على (مشغولات ذهبية – مبلغ مالى – جهاز لاب توب) كرهاً عنها ولاذ بالفرار.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ومحتجز على ذمة إحدى القضايا ).

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الآخر وأمكن ضبطه ، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة") ، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم إستخراج المتهم المذكور من محبسه.

 

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، كما أقر أحدهما بأنهما بتاريخ الواقعة توجها للشقة محل البلاغ وقاما بالطرق على باب الشقة للتأكد من عدم تواجد أحد بداخلها .

 

وعقب ذلك تمكنا من فتح الباب بإستخدام "مفتاح مصطنع" ، وإثناء تواجد أحدهما داخل الشقة فوجئ بتواجد المجنى عليها وحال إستشعارها به قام بتهديدها بإستخدام سلاح أبيض ، وإستولى على المسروقات كرهاً عنها ولاذ بالفرار .

 

كما أضاف باقتصار دور المتهم الآخر على مراقبة الطريق إثناء ارتكابه للواقعة ، وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام .

 

كما تم بإرشاد أحدهما ضبط (جهاز لاب توب – مشغولات ذهبية ) من متحصلات الواقعة بمسكنه ، وإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رجال الأمن بإستخدام الأسلحة البيضاء شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة غرف الشقة

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