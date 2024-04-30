برلمانى يطالب بسرعة إصدار قانون يحدد هامش ربح للسلع الاستراتيجية

أعلن اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر اتفاقه التام مع دعوة الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لإصدار قانون يحدد هامش الربح في بعض السلع الاستراتيجية خاصة أن الأمر يهم المواطن المصري ويكفل تحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الاستقرار فى الأسواق والأسعار.



وأكد " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم أن النائب الدكتور إيهاب رمزى كان على حق عندما أكد أن الوزير المختص - أيًا كانت سلطته – لا يجوز له التدخل لتحديد نسبة هامش الربح وأنه لابد أن تكون هناك جريمة مرتبطة بالبيع بأكثر من السعر المعلن عنه خاصة مع وجود بعض التجار الذين يخزنون السلع ويحتكرونها إذا علموا أن سعرها سيزداد في اليوم التالي.



وأكد النائب هشام الشعينى أن سن تشريع فيه نصوص واضحة على اعتبار البيع بأكثر من السعر المعلن «جريمة» سيضبط السوق بصفة عامة و لن يكون هناك تخزين للسلع أو لجوء لبيع القديم بالسعر الجديد بما ينعكس في النهاية على ضبط الأسواق مناشداً الدكتور إيهاب رمزى باعداد هذا التشريع باعتباره واحداً من كبار أساتذة القانون الجنائى فى الجامعات المصرية مطالباً من الحكومة تنفيذ اقتراح الدكتور إيهاب رمزى الذى طالب فيه بأن تضم كل وزارة لجنة تسعير تدرس السلعة وتكاليف إنتاجها واستيرادها وأن يكون لكل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة في تقاريرها أو تسعيرها ومن حق كل مُنتج الطعن على قرار اللجنة لضمان حقوق كل الأطراف.

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