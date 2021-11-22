الأهالي سمعوا استغاثته.. إنقاذ شاب من الاختطاف على يد مجهولين بالفيوم

تمكن أهالي قرية أبو النور التابعه لمركز شرطة اطسا بـ الفيوم من إحباط محاولة خطف شاب في العقد الثالث من العمر، أمس، اثناء ذهابه الي عمله عند قرية أبو النور مستخدمين سيارة ملاكي وبعض الأسلحة البيضاء.

وقام الأهالي بمطاردة الخاطفين بعد سماع استغاثة الشاب بالمارين وتم القبض علي أحدهم وفر الباقية تاركين السيارة خوفاً من الأهالي وتم الاتصال بشرطة النجدة لتسليم الخاطف

وتلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بحدوث محاولة اختطاف شاب عند قرية أبو النور.

وتوجهت قوة من مباحث المركز برئاسة المقدم أسامة قرني رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية والتحريات محاولة خطف شاب أثناء ذهابه للعمل ومطاردة الأهالي والإمساك بأحد الخاطفين وفرار الباقيين وترك سيارتهم.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق



وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إطسا أثناء التحقيقات بمعرفة الباقين لضبطهم وعرضهم علي النيابة العامة