مصر المقاصة: هدفنا البقاء في الدوري الممتاز.. الفريق يحتاج تدعيمات فى يناير

أكد تامر مصطفى مدرب مصر المقاصة، أن هدف الفريق هو البقاء في بطولة الدوري الممتاز، مشيراً إلى أن الفريق يحتاج تدعيمات في صفوفه خلال سوق الانتقالات القادمة في يناير.

وقال مصطفى في تصريحات لقناة "الحياة": "في ظل الإمكانيات والتجانس، راضي على أداء الفريق خلال الخمس مباريات التي خضناها حتى الآن، ولعبنا أمام فريق كبير بقيادة حسام حسن، واستطعنا أن نسير بالمباراة كما أردنا، وحصلنا على نقطة جيدة".

وأضاف: "هدفنا البقاء في الدوري بصورة جيدة، والمباريات التي نخسرها نكون قريبين من الفرق التي نلعب أمامها، وهذا أمر جيد بالنسبة للإمكانيات التي نمتلكها".

واختتم مدرب المقاصة: نحتاج تدعيمات في يناير حوالي 3 أو 4 لاعبين، وسنرى ما سيحدث وفقاً للإمكانيات التي يمتلكها النادي".