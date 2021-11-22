مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة: نتخذ إجراءات استباقية قبل الأمطار وموسم الشتاء

قال وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك إجراءات يتم اتخاذها استباقيا قبل الأمطار وموسم الشتاء، مشيرا إلى أنه يتم من خلالها مراجعة المعدات والمحطات.

وأضاف وليد عابدين، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تنسيقا مستمرا من قبل الشركة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحا أن هناك خطة انتشار تتم بعناية شديدة.

وتابع أنه عندما يأتي بيان الأرصاد بوجود أمطار متوقعة تكون الشركة موجودة قبل الحدث بيوم فى الشوارع الرئيسية، لافتا إلى أن الأمطار حدثت بالفعل يوم السبت بدأت من جنوب الجيزة، ثم انتشرت إلى القاهرة، وكانت من خفيفة إلى متوسطة.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع الحدث فى نفس التوقيت، متابعا أنه تم رصد الأمطار من قبل الأجهزة الخاصة بهم وتوجيه العربات إلى تلك الأماكن.