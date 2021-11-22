ضبط مخزن بير سلم لتخزين المواد الغذائية بالصف في الجيزة ..شاهد

تواصل محافظة الجيزة حملاتها علي المحلات والمنشآت التجارية لتحقيق الدور الرقابي والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين قبل طرحها بالأسواق.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وفي هذا الإطار تمكن مركز ومدينة الصف بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية من ضبط مخزن بير سلم لتخزين المواد الغذائية عبارة شيبسي (ومنتجات الذرة) غير صالحة للاستخدام الآدمي مما يضر بالصحة العامة للمواطنين.

حيث أسفرت الحملة عن مصادره عدد ٥٨ شوال مخلفات شيبسي ومشتقاته وتم تشميع المخزن بعد مصادره كافه محتويات النشاط واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالف .

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