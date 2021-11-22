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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مخزن بير سلم لتخزين المواد الغذائية بالصف في الجيزة ..شاهد

مخزن بير سلم لتخزين
مخزن بير سلم لتخزين المواد الغذائية

تواصل محافظة الجيزة حملاتها علي المحلات والمنشآت التجارية لتحقيق الدور الرقابي والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين قبل طرحها بالأسواق.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وفي هذا الإطار تمكن مركز ومدينة الصف بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية من ضبط مخزن بير سلم لتخزين المواد الغذائية عبارة شيبسي  (ومنتجات الذرة) غير صالحة للاستخدام الآدمي مما يضر بالصحة العامة للمواطنين.

حيث أسفرت الحملة عن مصادره عدد ٥٨ شوال مخلفات شيبسي ومشتقاته وتم تشميع المخزن بعد مصادره كافه محتويات النشاط واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالف .

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محافظ الجيزة سلامة الأطعمة والأغذية مدينة الصف منتجات الذرة تخزين المواد الغذائية

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