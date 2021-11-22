عمرو أديب: مركبات بأرقام مذهلة في معرض الرياض للسيارات.. فيديو

قدم الإعلامي عمرو أديب، حلقة خاصة من معرض الرياض للسيارات الأكبر في الشرق الأوسط.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "إحنا في معرض سيارات الرياض، ويوجد قسم خاص بالسيارات عالية القيمة"، متابعا: "القضية ليست في الكمية أو عدد عربيات، لكن الموضوع قيمة".

وأضاف: "أنا مش من الناس اللي بتفهم في العربيات، لكن أنا بحب العربية اللي شكلها حلو وكبيرة ولونها جميل"، مردفا: "عشاق السيارات في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط والعالم بيجوا هنا توليفة هي الأغلى في أي مكان في العالم".

وتابع الإعلامي عمرو أديب،: "يوجد في المعرض سيارات بأرقام أنا مذهول منها جدا".