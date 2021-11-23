ربيع ياسين: رفضت خوض عمر ابني لـ انتخابات الأهلي.. وهذا ما نصحته به

كشف ربيع ياسين أسطورة النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن حديثه مع نجله عمر المرشح لانتخابات النادي الأهلي المقبلة.



وقال ربيع ياسين في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر قناة ETC: "خوض عمر نجلي انتخابات الأهلي ليس سهلا".



وأضاف: "عمر حصل على الخبرات في الانتخابات السابقة، وحصل على 7 آلاف و 300 صوت بمفرده، لأنه شاب طموح".



وكشف: "رفضت خوضه الانتخابات، وأشفق عليه الآن، لأنه يواجه قائمة كبيرة على رأسها محمود الخطيب، رغم ذلك لديه الكثير من الحب والتجاوب بين الأعضاء".



وأشار متحدثا عن ابنه، إلى أنه: "كان يتحدث بنفسه مع الناس دون إنشاء أي حملات دعائية، وطالبته بخوض الانتخابات بالأمانة والاحترام لأن النادي الأهلي كبير وعريق وهو يحمل أمانة".