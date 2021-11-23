محافظ أسيوط يزور التلاميذ بمستشفى البداري المركزي للاطمئنان على حالتهم الصحية

بعد إصابتهم بحالة إعياء

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عددا من تلاميذ بعض المدارس الابتدائية وذلك بمستشفى البدارى المركزى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء ومتابعة خروجهم الى منازلهم بصحبة ذويهم وذلك على خلفية اصابتهم بحالة اعياء تم على اثرها نقلهم الى مستشفى البدارى المركزى ، مشيرا الى تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للاطمئنان على حالة التلاميذ الصحية وخروجهم من المستشفى .



رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة وعلاء حضراوى مدير ادارة الامن بمديرية التربية والتعليم واسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومدير مستشفى البدارى المركزى .



كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من ادارة الازمات والكوارث بالمحافظة يفيد تلقى بلاغاً من رئيس مركز البدارى يفيد نقل حوالى 46 طالب من تلاميذ المرحلة الابتدائية بمدارس " الكوم الاحمر والكداليك والسلام وعرب مطير " فى حالة اعياء الى مستشفى البدارى المركزى وتم اجراء الكشف والفحوصات اللازمة وخروج بعضهم من المستشفى فى حالة جيدة كما تم الابلاغ بوجود حوالى 6 حالات إعياء بين تلاميذ مدرسة ابى بكر الصديق الابتدائية بالقوصية وتم نقلهم فى حالة اعياء الى مستشفى القوصية المركزى وتم اجراء الكشف العاجل لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية .

حيث التقى المحافظ التلاميذ وذويهم بالمستشفى واطمئن على حالتهم الصحية وتحسنهم وخرجهم تباعاً من المستشفى الى منازلهم معلنا تقديم كافة اوجه الدعم لهم والمتابعة المستمرة لنتائج التحقيق فى الواقعة .



وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة لعمل تقرير شامل عن تلك الواقعة ، بالإضافة الى فحص الوجبات المدرسية التى يتم توريدها للمدارس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات ،كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة والتحفظ على الوجبات المدرسية واخذ عينات منها للتأكد من سلامتها ، فضلا عن التحفظ على مخازن الوجبات المدرسية لحين انتهاء الفحص .



كما وجه المحافظ محمد حسن رئس مركز ومدينة البدارى وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية بالمتابعة المستمرة للتلاميذ لحين خروجهم وتماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم ، مؤكدا أن الحالات تخرج تباعا من المستشفيين عقب تحسنهم .

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