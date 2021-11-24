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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"خالد ميري" يشرح دلالة عقد الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة ..فيديو

خالد ميري
خالد ميري

قال خالد ميري رئيس تحرير الأخبار ، إن انعقاد قمة الكوميسا في العاصمة الإدارية الجديدة هو دلالة على استكمال الشكل الخاص بالجمهورية الجديدة ، لافتا إلى أن مصر تقوم بالدور الأساسي بالنهوض بالدول الافريقية .

وأضاف خالد ميري خلال لقائه في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، إن الكوميسا من أهم التجمعات الاقتصادية في أفريقيا ، مشيرا الي ان مصر دائما حريصة على الدفاع على مصالح أفريقيا وحقوق افريقيا المهدرة .


وأوضح خالد ميري ، ان البعد الافريقي مهم بالنسبة الي مصر ، الكوميسا تحتوي على 21 دولة افريقيا ، مؤكدا أن مصر بوابة حقيقية للتنمية في  أفريقيا .

وتابع ان مصر تعمل على نقل كافة خبراتها إلى أفريقيا ومنها خبرتها في مجال الكهرباء وهناك الكثير من مشروعات الربط الكهربائي بين دول إفريقية ومصر .

العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية الدول الافريقية الربط الكهربائي مشروعات الاقتصاد خالد ميري الكوميسا

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