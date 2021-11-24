يوسف الحسيني: لو كان الرئيس السيسي مِسِك مصر من 40 سنة كنا عدينا | فيديو

علق الإعلامي يوسف الحسيني على مشهد “طريق الكباش بعد تطويره”، قائلا "اتفرج على الحلاوة.. ده مشهد رائع".

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية” “ألا ليته أتانا من 40 سنة، ولو كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مِسِك مصر من 40 سنة؛ كنا عدينا”

وتابع يوسف الحسيني “متخيلين حجم الإنجازات التي تمت في 7 سنوات، شبكة طرق متعملتش في 40 سنة، واتحطينا على خريطة الدول الكبرى”.

هناك مشروعات كبرى

وأشار مقدم برنامج “التاسعة” إلى أن هناك مشروعات كبرى بحجم مشروع “حياه كريمة” وتم القضاء على العشوائيات الخطرة في مصر في أقل من 7 سنوات.