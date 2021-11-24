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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرقة برج مراقبة بمعسكر للجيش الأمريكي في الكويت

سرقة برج مراقبة بمعسكر
سرقة برج مراقبة بمعسكر للجيش الأمريكي في الكويت

تعرض برج مراقبة في معسكر للجيش الأمريكي في الكويت، للسرقة من قبل مجهولين، تمكنوا من تنفيذ عملية السرقة مستغلين عدم وجود كاميرات مراقبة قرب المعسكر لتنفيذ عمليتهم والفرار من المكان.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن رجال مباحث الجهراء يكثفون تحرياتهم لضبط سارقي برج المراقبة التابع لمعسكر الجيش الأمريكي في الكويت في أسرع وقت.

وأضافت نقلا عن مصادرها أن ضباطاً من الجيش الأمريكي تقدموا ببلاغ حول سرقة "برج مراقبة" بطول 13 مترا من معسكرهم في منطقة الاديرع.

وأشارت المصادر إلى أن السرقة تم اكتشافها صباح الثلاثاء، من قبل ضباط الجيش الأمريكي أثناء تفقدهم للمعسكر، وأنه تم تسجيل قضية جناية، وتكليف رجال الأمن والمباحث بضرورة تكثيف التحريات لضبط الجناة واحالتهم لجهة الاختصاص.

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وأوضحت أنه بعد انتهاء مناورة خليج 2021 الخميس الماضي والتي شاركت بها القوات الكويتية والسعودية والأمريكية، تم نقل عدد من المعدات والآليات للمعسكر من منطقة المناورات بما فيها البرج المسروق، وذلك بجانب المعسكر.

ولفتت المصادر إلى تمكن الجناة من السرقة مستغلين عدم وجود كاميرات مراقبة في المكان الذي نقلت إليه المعدات بالمعسكر في الكويت.

الكويت الجيش الأمريكي معسكر الجيش الامريكي برج مراقبة الاديرع الخليج

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