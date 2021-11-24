برلماني يكشف أسباب التعديلات في قانون التأمين الصحي الشامل |فيديو

قال النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، إن التعديلات علي قانون التأمين الصحي الشامل تمت إحالتها إلي لجنة الصحة لدراستها والتي يأتي من ضمنها "تعديل قرار 201 لسنة 2020 والذي ينص علي تبعية مستشفيات الحميات من قطاع الشئون الوقائية إلي قطاع الرعاية العلاجية".

وأضاف أحمد فرغلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " السلطة التشريعية " المذاع علي قناة " اكسترا نيوز " ، أن مشروع القانون تم تقديمه لأن هذه المستشفيات تقدم خدمة علاجية وليست وقائية ، مشيرا إلي أن متلقي الخدمة العلاجية في هذه المستشفيات يقوم بدفع اشتراكات التأمين الصحي وفقاً للقانون .

وأوضح أحمد فرغلي ، أن التأمين الصحي الشامل الآن يقدم خدمة افضل للمواطنين وهذا بسبب التطوير الذى حدث في المستشفيات وانضمام مستشفيات الصدر والحميات سيرتقي أكثر بخدمات التأمين الصحي الشامل .