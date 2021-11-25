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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أكرم توفيق لاعب الجولة الخامسة في الدوري المصري

أكرم توفيق
أكرم توفيق

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كأفضل لاعب في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وشارك أكرم توفيق في فوز الأهلي على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وخلال المباراة أكمل أكرم توفيق 22 تمريرة صحيحة، وقطع الكرة 5 مرات وحقق 3 اعتراضات ناجحة.

وفي الجولات السابقة من الدوري تم اختيار كل من بيرسي تاو وحمدي فتحي وأليو ديانج من الأهلي، وأحمد رفعت من فيوتشر كلاعبي الجولات الأربعة الأولى على الترتيب.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في الجولة السادسة من الدوري المصري مساء غدا الخميس.

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رابطة الأندية المصرية المحترفة اكرم توفيق النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي على غزل المحلة بيرسي تاو حمدي فتحي اليو ديانج أحمد رفعت

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