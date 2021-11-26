الزمالك يحدد القيمة المالية للتجديد لـ طارق حامد ومصطفي فتحي .. تفاصيل

قال الإعلامي محمد شبانة إن مسئولي نادي الزمالك حدد الرواتب التي سيتم منحها للاعبين خلال مفاوضات التجديد لهم.



وأضاف شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc أن مسؤولي الزمالك حددوا راتب ٦ مليون لمصطفى فتحي في الموسم، ١٥ مليون جنيه لطارق حامد، ٦ مليون جنيه لمحمد أبو جبل، ٤ مليون جنيه لعمر السعيد.



وتابع أن الزمالك حدد تلك المجموعة من اللاعبين بشكل مبدئي مع إلغاء كافة الاتفاقات التي تمت مع بعض اللاعبين من قبل.

أحمد الشناوي : سيراميكا كليوباترا استحق ضربة جزاء أمام الزمالك



قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا استحق ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام الزمالك.

وأضاف الشناوي، خلال تحليله المباراة تحكيميًا بفضائية أون تايم سبورتس:"معروف كان قريبًا من الكرة ولكنه لم يراها، اللاعب شُد ثم تم دفعه من قِبل لاعب الزمالك حمزة المثلوثي، وهنا الخطأ موجودًا ولابد من احتساب ركلة جزاء ولكن كان يجب على VAR الحديث معه".

وأتم الخبير التحكيمي تصريحاته بالتنويه إلى أن المطالبة بركلة جزاء ثانية لسيراميكا كليوباترا في نهاية المباراة ليست صحيحة.

المباراة انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله لاعبه مصطفى فتحي في الدقيقة 40.