برلماني: زيارة الرئيس للقرى المتضررة من السيول في أسوان رسالة بدعم الدولة لهم

أكد النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الزيارة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أسوان؛ لتفقد القرى والمنازل التي تضررت من موجة الطقس السيئ خلال الفترة الماضية، والاطمئنان بنفسه على إجراءات تسكين الأهالي، وتوفير الوحدات السكنية اللازمة لهم، وتعويضهم والوقوف بجوارهم.

وقال عثمان، في بيان له اليوم، إن زيارة الرئيس السيسي لأسوان، تؤكد أنه في قلب كل مشكلة، ويحب بنفسه الاطلاع على الإجراءات المتخذة، والسماع للمواطنين، وتفقد القوافل الطبية والعلاجية التي وصلت إلى هذه المناطق.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن زيارة الرئيس السيسي لأسوان تأتي في إطار رؤيته الشاملة لمبادرة حياة كريمة في تحسين أحوال مستوى القرى المصرية، ورفع مستوى المعيشة فيها وتطوير بنتيها التحتية، واستكمال ما يلزمها من إجراءات النهوض بها.

وأوضح نائب الاسكندرية، أن زيارة السيسي لقرى أسوان التي تضررت من السيول، رسالة بدعم الدولة الكامل لمختلف المواطنين ومساندتهم في الأزمات وتوفير حياة كريمة ولائقة للجميع.

ونوه الناىب محمد رشاد بأن الفترة الماضية تشهد زخما في تطوير الريف المصري وتجديد وجه القرى في الدلتا والصعيد، بجهد لم يتحقق ولم يوجه بهذا الشكل منذ عشرات السنين.