عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: زيارة الرئيس للقرى المتضررة من السيول في أسوان رسالة بدعم الدولة لهم

محمد رشاد عثمان
محمد رشاد عثمان

أكد النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الزيارة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أسوان؛ لتفقد القرى والمنازل التي تضررت من موجة الطقس السيئ خلال الفترة الماضية، والاطمئنان بنفسه على إجراءات تسكين الأهالي، وتوفير الوحدات السكنية اللازمة لهم، وتعويضهم والوقوف بجوارهم.

وقال عثمان، في بيان له اليوم، إن زيارة الرئيس السيسي لأسوان، تؤكد أنه في قلب كل مشكلة، ويحب بنفسه الاطلاع على الإجراءات المتخذة، والسماع للمواطنين، وتفقد القوافل الطبية والعلاجية التي وصلت إلى هذه المناطق.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن زيارة الرئيس السيسي لأسوان تأتي في إطار رؤيته الشاملة لمبادرة حياة كريمة في تحسين أحوال مستوى القرى المصرية، ورفع مستوى المعيشة فيها وتطوير بنتيها التحتية، واستكمال ما يلزمها من إجراءات النهوض بها.

وأوضح  نائب الاسكندرية، أن زيارة السيسي لقرى أسوان التي تضررت من السيول، رسالة بدعم الدولة الكامل لمختلف المواطنين ومساندتهم في الأزمات وتوفير حياة كريمة ولائقة للجميع.

ونوه الناىب محمد رشاد بأن الفترة الماضية تشهد زخما في تطوير الريف المصري وتجديد وجه القرى في الدلتا والصعيد، بجهد لم يتحقق ولم يوجه بهذا الشكل منذ عشرات السنين.

حياة كريمة الرئيس السيسي الوحدات السكنية مبادرة حياة كريمة عضو مجلس الشيوخ تطوير الريف المصري حمد رشاد عثمان

ترشيحاتنا

مولد الإمام الحسين.. المنشد عبد الحكيم الزيات يشدو "يا واحة الأسرار"| فيديو

شريف منير أولهم.. بدء توافد النجوم على مقر افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

مشيدًا بالإشراف القضائي.. أحمد موسى يدلى بصوته فى انتخابات الأهلى |شاهد

كارثة وبائية جديدة ..ظهور متحور لـ كورونا بجنوب أفريقيا|الصحة العالمية تدرس الموقف

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

مد فترة التصويت في انتخابات الأهلي بسبب الإقبال الكثيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

وزير التموين: إنشاء المناطق اللوجيستية يسهم في تقليل الأسعار والتنوع الكبير للسلع

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

أعمدة الدخان تتصاعد.. حريق هائل في مبنى تجاري بـ لوس أنجلوس |شاهد

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

نسخة منه في متحف متروبوليتان.. فستان السيدة انتصار السيسي مستوحى من ملكة فرعونية.. صور

"الصحة" تكشف حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد

إصابة إمام عاشور بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى رحيلهما.. لماذا حطمت صباح قلب توفيق الدقن لصالح زوجها الخامس؟

20 صورة من حفل دينا الوديدي ومريم صالح ونوران أبوطالب بالحرم اليوناني

تحفة عمرها 125 عاما.. كيف بنى السكاكيني باشا أحد أشهر قصور القاهرة وعلاقته بالأشباح؟

أهرب قبل ما يشوفك.. زوج الشحرورة يصوب المسدس إلى صدرها وعبد الحليم يقفز من الشباك| نوستالجيا

فيديو

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

جوزي بيحب يصورني في غرفة النوم.. شاهد كيف رد مبروك عطية على السائلة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ