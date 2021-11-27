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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

العمانية جوخة الحارثي تفوز بجائزة الأدب العربي في فرنسا.. من هي ؟

جوخة الحارثي
جوخة الحارثي

أعلن معهد العالم العربي بباريس فوز الكاتبة والروائية العمانية جوخة الحارثي بجائزة الأدب العربي في فرنسا.

 

ووفقا لصحيفة الغد الكويتية، حصلت القاصة والأكاديمية العمانية على الجائزة بعد مشوار أكاديمي بين عمان والمملكة المتحدة، وكانت قد  حصلت على درجة الدكتوراه في الأدب العربي الكلاسيكي في جامعة إدنبرة.

 

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وجائزة الأدب العربي تعد جائزة مخصصة للأعمال الروائية المكتوبة باللغة العربية سواء المطبعة أو غير المطبوعة، بشرط عدم مرور عامين على نشرها.


وتشغل جوخة الحارثي حاليا منصب أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية بجامعة السلطان قابوس العمانية، وعن مشوارها الأدبي، نشرت جوخة ثلاث مجموعات من القصص القصيرة، وهي نشرت جوخة الحارثي ثلاث مجموعات من القصص القصيرة (مقاطع من سيرة لبنى إذ آن الرحيل، وصبي على السطح، وفي مديح الحب).

 

كما نشرت جوخة الحارثي أيضا ثلاث روايات وهي (منامات – سيدات القمر – نارنجة)، وعدة قصص للأطفال (عش للعصافير، السحابة تتمنى، فوفو والألوان)، فضلا عن اتجاهها للتأليف ولكن أعمال أكاديمية وهي (ملاحقة الشموس: منهج التأليف الأدبي في خريدة القصر، وجمع وتحقيق ديوان الشيخ أحمد بن عبدالله الحارثي، والجسد في شعر الحب العربي، باللغة الإنجليزية).

 

تميزت مسيرة جوخة الحارثي بنشر أعمالها مترجمة ومنها قصص تُرجمت إلى اللغة الصربية والكورية والإيطالية والإنجليزية والألمانية ونُشرت في مجلة بانيبال ومجلات متخصصة.


وتعد الكاتبة الكويتية جوخة الحارثي واحدة من 8 مشاركين في عام 2011 في ندوة الجائزة الدولية للخيال العربي IPAF Nadwa (ورشة عمل كتاب)، وعن الجوائز السابقة التي حصلت عليها كانت قد حصلت على جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب عن روايتها نارنجة عام 2016.

 

وفي عام 2011 أيضا رُشحت روايتها سيدة القمر لجائزة زايد، وبعد ذلك بثماني أوام أصبحت الحارثي أول عربية تفوز  ز بجائزة مان بوكر الدولية عن روايتها سيدات القمر، بالمشاركة مع الأكاديمية الأمريكية مارلين بوث.

فرنسا الكويت العرب باريس السلطان قابوس المملكة المتحدة الادب العربي وعد سيدات ثقافة كتاب اللغة العربية جوخة الحارثي

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