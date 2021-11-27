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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القاضية ممكن.. فيفا يحتفي بذكرى تتويج الأهلي بالنجمة التاسعة على حساب الزمالك

الأهلي
الأهلي

احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بذكرى تتويج النادي الأهلي بالبطولة التاسعة بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل اليوم الموافق 27 نوفمبر ذكرى تتويج النادي الأهلي بالبطولة التاسعة بدوري أبطال افريقيا عقب تحقيق الفوز على منافسه الزمالك 2-1

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”، عبر حسابة الرسم على منصات التواصل الإجتماعي “تويتر ”،:" اليوم منذ عام، هدف أفشة في الدقائق الأخيرة قاد الأهلي للفوز بنهائي القرن أمام الزمالك في المواجهة الشرسة بين الغريمين".

وأتم: "يا له من يوم لأحد أكثر الأندية التي يتم دعمها بشغف على هذا الكوكب".

يذكر أن أحرز محمد مجدى أفشة الهدف الأول في شباك غزل المحلة في اللقاء الذي يجمع بينهما  ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري .

 

وتمكن محمد مجدى أفشة، من إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 10 من خلال استغلال خطأ حارس مرمي غزل المحلة عقب سقوط الكرة ليتمكن من تسديدها وإحراز هدف تقدم المارد الأحمر.

 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي مسيرته في بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة صعبة أمام فريق سموحة على ملعب الأهلي We السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة من البطولة المحلية.

 

وحقق النادي الأهلي ، العلامة الكاملة في أول 5 مباريات حاصدا 15 نقطة، بالفوز على الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة.

 

قطار الأهلي يسير بسرعة لا يمكن إيقافها حتى الآن في الدوري الممتاز، من أجل تحقيق اللقب الذي ضاع في الموسم الماضي واستقر في قلعة ميت عقبة البيضاء.

الدوري المصري الأهلى النادي الأهلي الزمالك ابطال افريقيا

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