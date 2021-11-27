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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القائم بأعمال وزير الصحة: لم يتم اكتشاف أية إصابة بـ أوميكرون في مصر

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

قال  الدكتور خالد عبد الغفار وزير  التعليم العالي  والقائم بعمل وزير الصحة، إن  اللجنة العلمية لإدارة أزمة فيروس كورونا اجتمعت بالأمس من أجل اتخاذ حزمة القرارات  التي تم الإعلان عنها وعلى رأسها وقف الطيران المباشر بين مصر وجنوب أفريقيا  بسبب ظهور متحور أوميكرون .

 

وأضاف خالد عبد الغفار  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"   الرئيس السيسي يتابع تطورات فيروس كورونا  وتحور اوميكرون الجديد ".


وتابع خالد عبد الغفار :"   يتم تشديد  الاجراءات الاحترازية داخل المطارات من اجل اكتشاف اي حالة قد تكون قادمة من جنوب أفريقيا ".

 

وأكمل خالد عبد الغفار :"    من يتصور أنه محمي من أي تحور في فيروس كورونا يكون واهم، ولكن ما تفعله الدولة حاليا هو اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية إلى أن تتوافر معلومات كثيرة عن تحور كورونا الجديد أوميكرون ".

 

ولفت خالد عبد الغفار :" 90 % من الحالات الايجابية في مصر من تحور دلتا ، ومتحور اوميكرون مازال متحور جديد ويتم دراسته علميا بشكل كافي وحتى الآن  لم يتم اكتشاف  أي إصابة بـ اوميكرون في مصر ".
 

الصحة التعليم اوميكرون كورونا اخبار التوك شو

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