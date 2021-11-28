رئيس اتحاد الكرة الأسبق في عزاء المستشار جلال إبراهيم

حضر رؤوف جاسر نائب رئيس نادي الزمالك السابق، عزاء المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس النادي.

وحضر الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق ووحيد كامل نجم الزمالك السابق وجوهر نبيل عضو مجلس إدارة الأهلي السابق.

ويقام عزاء المستشار جلال إبراهيم في ممر الملك فاروق بمقر القلعة البيضاء.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن المستشار جلال إبراهيم كان من أعظم الرجال واحد رموز النادى الكبار الذي افني عمره فى خدمه القلعه البيضاء وتقلد جميع المناصب بداية من عضو مجلس ثم نائبا للرئيس ورئيسا.

وأكد رئيس الزمالك، أن جلال إبراهيم هو واحد من أصدق الرجال وأخلصهم وأفني عمره بالكامل في خدمة نادي الزمالك.