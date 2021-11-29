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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موظفو وأعضاء الزمالك يستغيثون بالوزير.. كارتيرون يبدأ الصدام مع الإدارة بتجاهل طلبهم

كارتيرون
كارتيرون

قال محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية"etc" إن عددا من موظفي وأعضاء نادي الزمالك طلب الاجتماع مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لشكوى ما تعرضوا له منذ عودة المجلس المنتخب.


وتابع : تعرض عدد كبير من موظفي الزمالك للإيقاف والنقل لإدارات أخرى وصل عددهم لما يقترب من 120 موظف بجانب إيقاف عدد كبير من الأعضاء من دخول النادي.


واكمل : يستند الموظفون في طلبهم بأن الوزير شدد على المجلس الحالي قبل عودته بضرورة عدم تصفية الحسابات وهو ما تم الاتفاق عليه مع رئيس النادي والذي أكد ذلك من قبل في المؤتمر الصحفي قبل أن يصدر قراره بالمذبحة الكبيرة للموظفين.

كشف محمد شبانة  مفاجأة فيما يتعلق بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي سافر في الساعات الماضية إلى دبي.


وقال :  أن إدارة الزمالك كانت تجهز للاجتماع مع كارتيرون أمس السبت لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بملف فريق الكرة معه.


وأوضح: أن كارتيرون غادر القاهرة في التاسعة صباحًا دون الاجتماع مع الإدارة أو إبلاغها بأي شيء وهو ما أثار غضب إدارة الكرة بشكل كبير والتي كانت من المفترض أبلغت المدرب بالاجتماع

.
وأكمل :  أن إدارة الزمالك حاولت تدارك الأمر والحفاظ على ماء الوجه فقامت في الثامنة مساءًا بنشر خبر على الموقع الرسمي بأن المدرب غادر القاهرة منذ قليل وهو الأمر الغير صحيح لأنه سافر من الأساس منذ الصباح.


وأضاف : أن المدرب وجهة نظره بأنه حجز تذاكر الطيران قبلها بأيام من الأساس ولم يكن يستطيع تعديل موعد السفر وإذا كانت الإدارة تريد الاجتماع معه فكان يجب عقد جلسة قبلها بيوم خاصة وأن الفريق كان راحة من التدريبات

نادي الزمالك أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باتريس كارتيرون مجلس إدارة نادي الزمالك

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