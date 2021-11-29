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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مكالمة رئيس المهرجان .. محسن أحمد يحضر ندوة فيلم الكيت كات بالقاهرة السينمائى

محسن أحمد
محسن أحمد

إعلن مدير التصوير الشهير محسن أحمد عن حضوره الندوة النقاشية التى من المقرر أقامتها خلال الساعات القادمة ضمن فاعليات مهرجان القاهرة فى دورته الـ 30 بمناسبة مرور 30 عاماً على فيلم الكيت كات  . 

وعلق محسن أحمد عبر فيسبوك قائلًا : اليوم الثالثة ظهرا اتواجد في أروقة المهرجان لحضور ندوة احتفالية لفيلم ¦

(الكيت كات)سوف اسعد بلقاء أساتذة وأصدقاء وزملاء واتنسم عبير زمن جميل واتأمل مشوار جد واجتهاد خضته بحب ومثابرة استغرق عمري الحمد لله.

وتابع محسن أحمد :كل الشكر لحضرتك والسيد نقيب السينمائيين في مصر والزملاء من أحاطوني بقلوبهم فارتاح قلبي وعقلي ، أتوجه بشكري للجميع وإدارة المهرجان والقائمين عليه وأمنياتي بالنجاح دائما .

يأتي هذا الأمر بعدما أعلن محسن احمد عن غضبه بسبب عدم دعوته فى بداية الامر لحضور الاحتفال بمرور 30 عاماً على فيلمه الكيت كات . 

أعرب الفنان محسن أحمد عن حزنه لعدم حضور حفل افتتاح الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أقيمت ليلة أمس الجمعة 26 نوفمبر، بمنشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب فيه: «اتي زمنا يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي ولا تصلني دعوة للحضور .. أشك انني علي قيد الحياة».

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المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي : حصلنا على 111 فيلما من بينها أفلام لم تعرض من قبل | فيديو

رد النقابة:


وعلى الفور أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانًا صباح اليوم السبت تعتذر فيه للفنان الدكتور محسن أحمد، الذي علق قائلًا: «هكذا تفاعل مع ما كتبت السيد نقيب السينمائين .. له كل الشكر  التقدير والاحترام».

رد مهرجان القاهرة:


رد مهرجان القاهرة السينمائي على هذا الجدل من خلال احد المنظمين وقال ":أجرى المنتج والسيناريست محمد حفظي  رئيس مهرجان القاهرة وأندرو محسن المدير الفني  اتصالا هاتفيا بالسينمائي الكبير محسن أحمد للتأكيد على احترام المهرجان لشخصه ومكانته الفنية وأن عدم وصول دعوة الإفتتاح أمر غير مقصود وأنه مدعو للمشاركة في ندوة فيلم الكيت كات  مساء الإثنين المقبل


الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي:


كشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43.

وقال "حفظي"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام، ضمن فعاليات المهرجان؛ هو 98 فيلما، تمثل 63 دولة حول العالم، مقسمة كالآتي: 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا.

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: 27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلم عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 15 فيلما تعرض للمرة الأولى في الدول لعربية وشمال إفريقيا.

محسن أحمد مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي نقابة المهن السينمائية محمد حفظي

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