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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صبا مبارك لـ صدى البلد: استقبال جمهور القاهرة السينمائى لـ بنات عبد الرحمن فاجأني .. ولم نقدم نموذجا سيئا للرجل .. والفيلم تحدٍ

صبا مبارك
صبا مبارك

صبا مبارك لـ صدى البلد : 

المصريون احتضنونى واللهجة المصرية سهلة وخداعة 

شعرت بالظلم فنياً واخترت “ آمال ” بإرادتى 

 

حالة من السعادة تعيشها الفنانة الاردنية صبا مبارك بعد تفاعل الجمهور المصرى مع فيلمها بنات عبد الرحمن والذى عرض ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائى ، حيث يشارك فى المسابقة الرسمية لهذة الدورة ، صدى البلد التقت بها لمشف عن كواليس العمل .

صبا مبارك و بطلات فيلم “ بنات عبد الرحمن ”

 

فى البداية أكدت الفنانة صبا مبارك أنها كانت تتوقع تفاعل الجمهور مع فيلم بنات عبد الرحمن ولكن ليست بهذه الدرجة الكبيرة. 

وتابعت صبا مبارك :  جمهور القاهرة السينمائى فاجئني بالحفاوة الكبيرة التي استقبل بها العمل فقد كان هناك من الجمهور من يثني علي بعض المشاهد بصوت مرتفع خلال العرض

وأضافت: الجمهور الذى تفاعل مع الفيلم ليلة عرضه ليس من النقاد فقط الذين اعتادوا مشاهدة افلام باللهجات المختلفة ، ولكن جمهور السينما العادي ، وهذا الأمر اسعدني لان الجمهور المصرى لا يتابع افلام بلهجات عربية كثيرة فمصر تمتلك صناعه كبيرة ويتم تصديرها الي العالم العربى اجمع

وواصلت : فيلم بنات عبد الرحمن كان بمثابة تحدي بالنسبة في أن يجمع بين الجانب الفن والتجارى ليس بمفهومه الشائع.  

صبا مبارك 

واستكملت صبا مبارك: اعتبر بنات عبد الرحمن ابني ، فقد كنت من أوائل الفنانين الذين تعاقدوا علي العمل حين تواصل معي مخرج الفيلم زيد بن حمدان وقد عرض علي هلال فترة التحضير كل الإدوار النسائية الأربعة ولكن شىء بداخلي اختار شخصية امال التي لم تصادقني من قبل. 

وتابعت حديثها قائلة : انها ليست غريبة على الشعب المصرى ، مؤكدة ان المصريين احتضونها كما يفعلون دائماً .

وأضافت صبا مبارك : ان اللهجة ليست سهله كما يعتقد البعض ، بل انها احتاجت منها جهد حتى يقول لها المصريون انها تتحدث مثلهم بالضبط ، مؤكدة ان سهولة اللكنة تجعلها خداعة لغير المصريين .

بوستر فيلم بنات عبد الرحمن 

واستكملت صبا مبارك : انها تحاول ان يتم عرض أفلامها العربية داخل مصر ، الا ان الأمر ليس سهلاً ، ولكنها تحرص دائماً كلما حانت الفرصة على فعل ذلك .

واوضحت صدى ان فيلم بنات عبد الرحمن لم يظهر نماذج  سيئة للرجل إن هناك نماذج لرجال جيدين داخل الأحداث مثل شخصية خطيب الشقيقة الصغرى وكذلك الطفل الذى ظهر ضمن الأحداث ن، بالإضافة الى ان  نموذج الاب أيضا كان جيداً ولكن تعرض الي الضغوطات.

صبا مبارك 

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وأكدت الفنانة صبا مبارك، أنها كانت سعيدة بتقديم شخصية لامرأة أكبر في العمر والشكل ضمن أحداث بنات عبد الرحمن .

وتابعت صبا مبارك، أن البعض تساءل أنها حين انتجت لنفسها قدمت هذا الدور الذى يظهرها بشكل أكبر ، ولأن الفنان لابد وأن يغامر ولا يغلب الأدوار التقليدية .

واستكملت صبا مبارك  : أن التحدي في هذا العمل أنه جمع بين فكرة فيلم المهرجانات ، وبين عمل يصل الي المشاهد العادي بكل سهولة.

وكشفت صبا مبارك تعرضت للظلم فى بعض الأوقات ، حيث شعرت أن بعض الأدوار الجيدة تذهب إلى فنانات أخريات ولا ترشح لها .

وتابعت صبا مبارك ، أنها شعرت فى بعض اللحظات باليأس ، ولكن فى النهاية يسيطر عليها إحساس التحدى .

وتابعت صبا مبارك حديثها قائلة : الا أفضل الاستعجال فى تحقيق النجاح فى الوسط الفنى ، فالأهم تقديم أعمال ستظل حية فى وجدان المشاهدين ، ويفتحر بها أبنى . 

صبا مبارك 

 

صبا مبارك مهرجان القاهرة السينمائي فيلم بنات عبد الرحمن بنات عبد الرحمن الفنانة صبا مبارك

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