عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف| مهتز نفسيا يصور النساء عاريات داخل دورة مياه مطعم .. ما القصة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت وزارة الداخلية التفاصيل الكاملة لواقعة ضبط عامل بإحدى المطاعم بمدينة نصر لقيامه بتصوير النساء المترددات على المطعم ، وتبين من التحقيقات أن المتهم مهتز نفسيا ، جاري عرضه على الطب الشرعي لبيان حالته ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

عاطلان وراء سرقة أموال من موظف بشركة في مدينة نصر

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشأن شكوى داخل أحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع طرف أول أحد الأشخاص وزوجته – مقيمان بمحافظة الإسكندرية ، طرف ثانى مدير المطعم وعامل به.

وقرر الطرف الأول تضرره من الطرف الثانى، بسبب قيام العامل المشار إليه بوضع هاتفه المحمول أعلى سقف دورة مياه السيدات بالمطعم فى وضع تسجيل الفيديو لتصوير السيدات.

3 مقاطع فيديو

 

بمواجهة الطرف الثانى، اعترف العامل بارتكاب الواقعة وضبط بحوزته الهاتف المحمول، بفحصه تبين احتوائه على  (3) مقاطع فيديو بذات المضمون ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وللمزيد حول التعرف على عامل يصور النساء داخل دورة مياه مطعم .. تابع الفيديو جراف التالي:

مدينة نصر ـتصوير السيدات المترددات على المطعم المتهم مهتز نفسيا الطب الشرعى وزارة الداخلية

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

فيديو جراف.. إثيوبيا على وشك الانهيار.. آبي أحمد ينضم للقتال وأمريكا تنشر قواتها الخاصة على الحدود

فيديو جراف.. ليلى صاحبة الـ13 عاما تنقذ طفلا من الاختطاف داخل مول

ترشيحاتنا

اليابان تسجل أول إصابة بـ متحور أوميكرون

المنظومة الموحدة تكشف نماذج من استجابات الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين

موعد مباريات كأس العرب اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

عبد الباسط عبد الصمد.. نجله يتحدث لـ"صدى البلد " ويكشف آخر وصية لوالده

عسل نجع حمادي.. صناعة تاريخية تأبى الاندثار أو التطوير| شاهد

شاهد.. تسريب أول صور لهواتف هونر العملاقة Honor 60 و Honor 60 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

بعد تصديق السيسي .. «تعطيل العمل والدراسة وحظر المواصلات العامة» في هذه الحالة

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

سورة تعالج النسيان وتجلب الرزق والتيسير.. احرص على قراءتها وسترى عجب العجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلب ولدي عليَّ حجر.. ماذا حدث مع عم صالح بعدما ضربه وطرده أبناؤه؟

نشرة المنوعات | بركان لا بالما يطلق أنهارا من النار في السماء.. تحذيرات من أول أماكن زارها المصاب بمتحور أوميكرون.. سحلية بوجهين ولسانين.. وطفل بمهارات شيف كبير

شاهد.. مهارة طفل 9 سنوات في الطهي وصنع عيش البراتا الهندي|فيديو

سحلية غريبة برأسين ولسانين باللون الأزرق | صور

فيديو

فيديو جراف| مهتز نفسيا يصور النساء عاريات داخل دورة مياه مطعم .. ما القصة؟

فيديوجراف| ارجعي متخافيش.. نشطاء فيسبوك يبحثون عن شيماء |ما القصة؟

لطيفة: أؤيد هانى شاكر فى قراراته تجاه أغانى المهرجانات | فيديو

غطوا أجسادهم بالرسومات .. نجوم أصابهم هوس الوشم والتاتو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ