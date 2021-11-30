فيديو جراف| مهتز نفسيا يصور النساء عاريات داخل دورة مياه مطعم .. ما القصة؟

كشفت وزارة الداخلية التفاصيل الكاملة لواقعة ضبط عامل بإحدى المطاعم بمدينة نصر لقيامه بتصوير النساء المترددات على المطعم ، وتبين من التحقيقات أن المتهم مهتز نفسيا ، جاري عرضه على الطب الشرعي لبيان حالته ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشأن شكوى داخل أحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع طرف أول أحد الأشخاص وزوجته – مقيمان بمحافظة الإسكندرية ، طرف ثانى مدير المطعم وعامل به.

وقرر الطرف الأول تضرره من الطرف الثانى، بسبب قيام العامل المشار إليه بوضع هاتفه المحمول أعلى سقف دورة مياه السيدات بالمطعم فى وضع تسجيل الفيديو لتصوير السيدات.

3 مقاطع فيديو

بمواجهة الطرف الثانى، اعترف العامل بارتكاب الواقعة وضبط بحوزته الهاتف المحمول، بفحصه تبين احتوائه على (3) مقاطع فيديو بذات المضمون ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وللمزيد حول التعرف على عامل يصور النساء داخل دورة مياه مطعم .. تابع الفيديو جراف التالي: