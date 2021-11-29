بيان عاجل إلى وزير الإسكان بعد وفاة عاملين بمشروع للصرف في كفرالشيخ

تقدم المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بشأن وفاة عاملين بمشروع الصرف الصحي بقرية الخادمية وإصابة الثالث أثناء عملهم بالمشروع، وذلك بسبب الإهمال - على حد وصفه- وعدم تطبيق شروط ومعايير السلامة المهنية، مطالباً بفتح تحقيق عاجل وبيان أسباب وقوع الحادث.

وكانت قرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ، قد شهدت، مساء اليوم، حادثاً مأساوياً، عقب مصرع عاملين بمشروع الصرف الصحي بالقرية وأصيب آخر باختناق وكدمات بالرأس، وجرى نقلهما الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، بينما يخضع المصاب الثالث للعلاج داخل العناية المركزة.

ومن جانبه، انتقل على الفور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ إلى المستشفى العام لمتابعة الحادث، وذلك بحضور المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب، والدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام.



وكشف التقارير الطبية وفاة على على فريد، 30 سنة مقيم ديرب نجم الشرقية، ومحمد عاطف محمد، 20 سنة، مقيم بمدينة بنها قليوبية، عاملان بالمشروع، أما المصاب عبد الباسط فؤاد، 27 سنة، قرية تعاون ثانٍ مركز الحامول، وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.