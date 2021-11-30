شاب بالمنصورة يستدرج معاقة ذهنيا ويعتدي عليها جنسيا 4 أيام

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط شاب بمنطقة الجلاء بمدينة المنصورة وذلك بعد قيامه باستدراج فتاة تعاني من إعاقة ذهنية أعلى سطح منزله وتعدى عليها جنسيا لمدة 4 أيام .

وتبين أن المتهم تركها في ‏المكان ولم يبالي ببحث أهالي المنطقة عنها، حتى اكتشف الأهالي وجودها، وعليها آثار اعتداء، ‏والتي أخبرتهم بتفاصيل ما حدث و أرشدت عن الشاب الذي استدرجها .



تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من الأهالي باختفاء "أسماء ب. س."،20 ‏عامًا، معاقة ذهنيا، وأكدت والدتها أن ابنتها خرجت لشراء الحلوى من المحل القريب من المنزل ‏إلا أنها لم تعد وأهالي المنطقة جميعها يعرفونها، ومن الصعب أن تبتعد عن المكان.‏



وتحرك ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، بقيادة المقدم أحمد مروان شبانة، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب إسلام سلطان، وجرى فحص كاميرات ‏المراقبة الموجودة في المنطقة، وتبين أن الفتاة لم تبتعد عن المنطقة التي تسكنها، ولم تسجل أي ‏كاميرا خروجها بعيدا.‏



وأكد شهود العيان أننا بدأنا في أن ننادي في مكبرات الصوت بالمساجد عن الفتاة والبحث في كل ‏مكان، وبدأت والدتها تبحث عن ابنتها بنفسها، وتمشي في الشوارع وتدخل البيوت تبحث عنها، ‏حتى تم العثور عليها في أعلى سطح منزل بالمنطقة.‏



وأوضح أحد الأهالي أن الفتاة ظلت لمدة 4 أيام في هذا البرد في أعلى المنزل حتى تم العثور ‏عليها وعليها آثار اعتداء، وعند مناقشتها أرشدت عن الشاب الذي ارتكب تلك الواقعة.‏



وتمكنت مباحث قسم شرطة أول المنصورة، من إلقاء القبض علي الشاب المتهم ويدعي ‏‏"إسلام" والذي اعترف أن ما حدث مع الفتاة كان مجرد تلامس من الخارج.‏



جري عرض الفتاة علي مفتش الصحة لعمل تقرير عن حالتها الصحية وتحرر عن ذلك ‏المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .‏