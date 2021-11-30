يواجه بطل العالم.. منتخب مصر للمبتورين يتأهل إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا

تأهل المنتخب المصري للمبتورين إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية للساق الواحدة، بعد فوز منتخب غانا على المنتخب النيجيري.

وكان منتخب مصر قد تلقى هزيمة أمام نظيره الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة الأولى، قبل أن يتعادل سلبياً مع نظيره النيجيري في الجولة الثانية.

منتخب مصر كان ينتظر مواجهة غانا ضد نيجيريا، اليوم الثلاثاء، لتحديد مستقبله في البطولة، حيث يحتاج لفوز النجوم السوداء بفارق ثلاثة أهداف من أجل التأهل لربع النهائي.

ونجح المنتخب الغاني في تحقيق الفوز على نيجيريا بأربعة أهداف دون رد، ليتأكد تأهل المنتخب المصري إلى ربع نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر لأصحاب القدم الواحدة، بنظيره الأنجولي "بطل العالم"، في مباراة ربع النهائي بالبطولة الأفريقية.

ويشارك منتخب مصر لأصحاب القدم الواحدة في بطولة أفريقيا (المؤهلة لكأس العالم في تركيا 2022) التي تستضيفها تنزانيا خلال الفترة بين 25 نوفمبر الجاري وتستمر حتى الخامس من شهر ديسمبر المقبل.