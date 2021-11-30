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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا تشارك صورا من زيارتها لمتحف شهير بدبي

صدى البلد

شاركت الفنانة يسرا، صورا من دبي في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت عليها: “تشرفت اليوم بزيارة متحف بيت الخنير في دبي”.

وتألقت بالظهور بفستان طويل باللون الأحمر، وخطفت الأنظار بأطلالة مميزة نالت اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

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يسرا تبهر جمهورها بإطلالة جديدة لها .. شاهد

تألقت النجمة الكبيرة يسرا في افتتاح الدورة الـ ٤٣ لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي بإطلالة جذبت إعجاب حضور ومشاهدي حفل الافتتاح.

الإطلالة  للستايلست سحر ومايسة عزب وفستان تم صناعته خصيصا من أجل يسرا كي تحضر به  الإفتتاح  - اي أنه لا توجد نسخ أخرى من الرداء - للمصمم المصري رامي القاضي والمجوهرات من مجوهرات جواهر مصر والحقيبة من تصميم حقائب سارة باج صنعت خصيصا لها ومكتوب عليها إسم يسرا  والماكياج لدينا ديمتري والشعر لأحمد منير.

يسرا كانت قد أعربت  عن فخرها بالحدث الجلل «افتتاح طريق الكباش» في مدينة الأقصر، قائلة: «الحدث كبير جدا والطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة وافتتاحه تم  بمساندة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وهذا شيء هام جدا».

وأضافت يسرا «نحن في العصر الذهبي لنا بالنسبة لاكتشافاتنا وحضارتنا الفرعونية العريقة»، لافتة إلى أنها تشعر للمرة الأولى بأننا بدأنا نلتفت لقوة الحضارة المصرية ونبهر بها العالم، وعلقت: «زمان كانوا بيقولولنا انتم عندكم كنز ومش حاسين بقيمته، لأ احنا طول عمرنا حاسين بقيمته وبنخاف عليه جدا وبنحافظ عليه بشتى الطرق»، ومؤكد على أهمية هذه الخطوات في طريق مصر. 

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