القاهرة السينمائى.. على ربيع يدخل قائمة الأعلى مشاهدة برفقة يسرا وإلهام وليلى

تمكن الفنان على ربيع من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، من خلال المقطع الذى ظهر فيه خلاله مشاركته فى حفل أفتتاح القاهرة السينمائى .

وجاء ظهور على ربيع ، خلال فقرات حفل الأفتتاح بشكل كوميدى ، وحرص على النزول مع اعلى المسرح والتصوير على كل من الفنانات إلهام شاهين ويسرا وليلى علوى .

وحقق المقطع الذى ظهر فيه على ربيع ، على المسرح ما يزيد عن المليون مشاهدة ، ليحتل المركز 13 من أصل 50 مركز تضمم القائمة للفيديوهات الأعلى مشاهة فى مصر .

ونشر الفنان علي ربيع ، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر فى الصورة برفقة الفنانين يسرا و ليلي علوي و الهام شاهين، وذلك من مهرجان القاهرة السينمائي، وهو ما نال إعجاب متابعيه.

وعبر الفنان علي ربيع، عن عميق فرحته وتقديره بوجوده في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢١.

وقال على ربيع، أثناء كلمة له في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢١، مساء الجمعة: "محدش يقولي حاجة ومحدش يقرب مني ومش هعمل لحد حاجة، هروح بس اخد صورة مع الفنانة يسرا، ده انا امي دعيالي".

وأضاف الفنان علي ربيع: "حبيبيتي حبيبتي منورة الدنيا، وفرحان باستاذه إلهام شاهين، ويسرا، وليلى علوي، ولبلبة كمان، وممكن صورة بقى".

وانطلق الجمعة الماضية، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا المصرية، في دورته الـ 43 نستعرض لكم أبرز وأهم الفعاليات على مدار أيام المهرجان، من خلال التقرير التالي:

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي من المقرر أن ينطلق في الفترة من 26 نوفمبر، إلى 5 ديسمبر ، عن إطلاق فعاليات يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.