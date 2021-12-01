نصيحة فينجادا سبب تراجع كيروش عن تصريحاته

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" : أن نصيحة البرتغالي نيلو فينجادا تسببت في تراجع مواطنه كيروش عن تصريحاته السابقة التي أكد فيها أنه غير مهتم بنتائجه في بطولتي كأس العرب والأمم الأفريقية وهدفه التأهل للمونديال.



وكان كيروش سبق وأن أكد قبل التوجه لقطر أن هدفه كأس العالم، وليس المنافسة على كأس العرب وأمم أفريقيا.



وتراجع كيروش عن تصريحاته في المؤتمر الصحفي قبل مباراة لبنان، وأكد أنه لا يليق بمنتخب مصر أن يأتي إلى كأس العرب ولا ينافس على البطولة.

وتسببت نصيحة فينجادا في هذا التراجع حيث أكد لكيروش أن تصريحاته تسببت في إنهيار شعبيته والإشادات التي كانت تأتي للمدرب بسبب السي في القوي تحولت لنقد بسبب تصريحاته السابقة.