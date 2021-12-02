 التعيين بالكفاءة أم الأقدمية؟ .. طلب إحاطة بشأن تجاوزات مسابقات تعيين المهندسين

موجه لوزير الري..

تقدم النائب علاء عبدالنبي ، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة لوزير الري والموارد المائية ، بشأن المعايير التي وضعتها الوزارة لتعيين المهندسين علي الدرجات الشاغرة بالوزارة .

وقال عبدالنبي ، في تصريحات صحفية اليوم ، إن الوزارة أخذت درجات وظيفية مخصصة لهيئة الصرف حسب الاعلان المنشور علي موقع بوابة الحكومة وقامت باعطائها للمهندسين في الوزارة ، مطالبا وزير الري بالتحقيق في تلك الواقعة التي يشوبها عدم الشفافية .

ووجه " عبدالنبي " عددا من التساؤلات لوزير الري بشأن تلك المسابقة قائلا :" هل تعيينات الوظائف القيادية تتم من خلال الأقدمية أم الكفاءة؟ وهل رئيس لجنة الاختيار يختار دون معايير واضحة ؟ لماذا لم تعلن نتيجة الاختيارات العملية فور انتهائها ؟.

وواصل النائب في طلب الاحاطة ، لماذا تم انعقاد لجنة الاختبارات بدون حضور كل الاعضاء ؟،وما هي المعايير التي تم علي أساسها الاختيار؟. وانتقد عدم استعانة الوزارة بمهندسي هيئة الصرف، واسناد الدرجات الوظيفية لمهندسي الوزارة متسائلا :"هل هيئة الصرف ليس بها من يستحق هذه الدرجات ".

وطالب عبدالنبي ، وزير الري بالرد بكل شفافية علي تلك التساؤلات التي تشغل الجميع داخل هيئة الصرف التابعة للوزارة ، مشددا علي ضرورة الاستعانة بجهة رقابية تراقب الاختبارات في حال وجود أي مخالفات في المسابقة الحالية.