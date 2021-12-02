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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موجه لوزير الري..

 التعيين بالكفاءة أم الأقدمية؟ .. طلب إحاطة بشأن تجاوزات مسابقات تعيين المهندسين

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب علاء عبدالنبي ، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة لوزير الري والموارد المائية ، بشأن المعايير التي وضعتها الوزارة لتعيين المهندسين علي الدرجات الشاغرة بالوزارة .

وقال عبدالنبي ، في تصريحات صحفية اليوم ،  إن الوزارة أخذت  درجات وظيفية  مخصصة لهيئة الصرف حسب الاعلان المنشور علي موقع بوابة الحكومة وقامت باعطائها للمهندسين في الوزارة ، مطالبا وزير الري بالتحقيق في تلك الواقعة التي يشوبها عدم الشفافية .

 

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ووجه " عبدالنبي " عددا من التساؤلات لوزير الري بشأن تلك المسابقة قائلا :" هل تعيينات الوظائف  القيادية تتم من خلال الأقدمية  أم الكفاءة؟ وهل رئيس لجنة الاختيار  يختار دون معايير واضحة ؟ لماذا لم تعلن نتيجة الاختيارات العملية فور انتهائها ؟.

وواصل النائب في طلب الاحاطة ، لماذا تم انعقاد لجنة الاختبارات بدون حضور كل الاعضاء ؟،وما هي المعايير التي تم علي أساسها الاختيار؟. وانتقد عدم استعانة الوزارة بمهندسي هيئة الصرف، واسناد الدرجات الوظيفية لمهندسي الوزارة متسائلا :"هل هيئة الصرف ليس بها من يستحق هذه الدرجات ".

وطالب  عبدالنبي ، وزير الري بالرد بكل شفافية علي تلك التساؤلات التي تشغل الجميع داخل هيئة الصرف التابعة للوزارة ، مشددا علي  ضرورة الاستعانة بجهة رقابية تراقب الاختبارات في حال وجود أي مخالفات في المسابقة الحالية.

علاء عبدالنبي مجلس النواب وزير الري الموارد المائية المهندسين

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