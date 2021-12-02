ننشر نتيجة جائزة التفوق الصحفي .. شاهد

أعلنت نقابة الصحفيين نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية 2021 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2020.. وأسماء الفائزين في المسابقة بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة دعاء النجار المشرف العام على جوائز الصحافة المصرية ، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها وجاءت النتيجة كما يلى :-



مسابقة جوائز الصحافة المصرية

أولاً:- الجوائز العامة



1-: جائزة الإخراج:-

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل/ تامر محمد فتحى، عن إخراج ملحق بعنوان " عبدالمنعم كامل"،جريدة المصرى اليوم.



قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميلة/ بسمة عبدالمنعم، عن إخراج ملحق

بعنوان 1- حميد الشاعرى " 40 عاما من الفن"2- وداعا شويكار "سيدتى الجميلة"، جريدة المصرى اليوم.

2-جائزة الكاريكاتير

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميلة دعاء العدل ، عن كاريكاتير بعنوان

1-الخطوط الحمراء 2- اسرائيل تجتاح الضفة الغربية، جريدة المصرى اليوم.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل/ أحمد دياب عن كاريكاتير بعنوان

1-انا راضى ذمتك 2- شكلهم اتقبلوا، جريدة روزاليوسف.



3- جائزة التحقيق الصحفي:-

 قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى مناصفة بين الزملاء المشاركين في العمل وهم(سامح غيث- مها صلاح الدين- محمد الصاوى)،عن موضوع يحفرون قبورهم بأيديهم..حكايات ضحايا التنقيب عن الآثار،موقع مصراوى.



والزميل/ شعبان بلال عن موضوع قابلة للاشتعال.. فى مصر مختبرات ومعامل غير امنة واصابات بالغة للباحثين والعمال، العمل نشر بموقع القاهرة 24.



قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين الزميلة /هدى زكريا عن موضوع جحيم الاتجار بالبشر ..كشف اسرار صادمة عن تهريب نيجيريات لأوروبا والشرق الأوسط،جريدة اليوم السابع.

والزميلة/ سمر مدحت عن موضوع جنازات وهمية...أموال شركات تأمين مصرية لأموات أحياء "، جريدة الدستور.

4-جائزة الحملات الصحفية :-

 قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل/ احمد سعد ، عن حملة بعنوان"حول مغامرة جديدة ...لأجل الإنسانية " الأخبار" تخوض تجربة الحقن بالقاح كورونا ، جريدة الأخبار – مؤسسة أخبار اليوم.

 قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة الثانية.



5- جائزة الحوار الصحفي:-

 قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل/ صلاح البيلى، عن موضوع ريم بسيونى صاحبة " ثلاثية المماليك"،العمل نشر بجريدة الأهرام .



 قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميلة/ اميرة عبدالحكيم، عن موضوع سلسلة حوارات عن جرائم الارهاب " أسر الشهداء"،جريدة البوابة.



قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميلة/ سهير عبدالحميد، عن حوار مع الراهب والمستشرق الايطالى جوزيبى سكاتولينى..التصوف هو المنقذ من شرور العولمة،جريدة الأهرام – مؤسسة الأهرام.

قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل/ عبدالهادى عباس، عن حوار مع د.صلاح فضل القائم بأعمال رئيس مجمع اللغة العربية.. مهمتى انقاذ مجمع اللغة العربية من الهوى الإخوانى ،جريدة الأخبار – مؤسسة أخبار اليوم.



6-جائزة التغطية الخارجية:-

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل/محمد أحمد محمد، عن موضوع بعنوان "حدود ساخنة" تفاصيل الإتفاق التركى الليبى لتقاسم كعكة المتوسط، العمل نشر بموقع المنصة.



قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين الزميلة/ ايمان حنا ،عن سلسلة بعنوان" 30 يوم فى ست الدنيا " أرض الألم.. لبنان"،جريدة اليوم السابع .

و الزميل/ اسلام عبدالمعز وشهرته "اسلام أبو المجد"، الموضوع بعنوان مواجهة خاصة بين سفيرى أرمينيا وأذربيخان ، جريدة الدستور.



7-جائزة الصحافة الاقتصادية :-

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل/ حسن هريدى، موضوع بعنوان مليارات الجنيهات..ثروات ضائعة فى مناجم إدفو "الدهابة"، عن جريدة الأخبار المسائى- مؤسسة أخبار اليوم.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل/حسين القبانى، عن موضوع مطروح بأشهر كورونا "العجاف" كنز اقتصادى تحيطه مكاسب سمان ، جريدة المــال.



قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل/ محمد محمود الباز، عن موضوع بعد إعلان "توفيق" تحديد مصيرها قريبا.. مصادر: تصفية "الحديد والصلب "...قريبا، جريدة العالم اليوم.



8-جائزة الصحافة الرياضية :-

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل/محمد سالمان، عن موضوع الكرة الظالمة...حكاية لاعبين ساقطين كشف هيئة بدون اختبار،جريدة اليوم السابع.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل/ سعد صديق،عن موضوع "البوابة" تكشف بالمستندات عقود لاعبى الاهلى ، نشر العمل بجريدة البوابة .



قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل/ مدحت رشدى مسعد، عن حملة صحفية عن حال قطاع الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية وتأثيره على الامن القومى، جريدة أخبار الحوادث – مؤسسة أخبار اليوم.

9-جائزة الصحافة الثقافية:-

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل /عبدالمجيد عبدالعزيز، عن موضوع صلاة الفجر فى شيكاغو..حكاية نقل القاهرة بآثارها وسكانها إلى أمريكا قبل 127 عاما،نشر العمل بمجلة أخبار الأدب.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل/حسن عبدالموجود، عن سلسلة موضوعات بعنوان "ملف وظيفى"، مجلة أخبار الادب- مؤسسة أخبار اليوم



10-جائزة الصحافة الفنية:-

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل/ خيرى حسن، عن موضوع جريمة عمرها (45) عاماً... وثائق"الضربة القاضية" فى سرقة أغنية "مدد...مدد"،نشر العمل بمجلة روزاليوسف .



قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميلة/ هبه محمد على، عن موضوع فى ذكرى وفاته الــ27 نحاور رفيق سنوات الهجرة...الإعلامى التونسى "لطفى البحرى"،مجلة روزاليوسف.

قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل/ احمد النجار، عن موضوع هاني شنودة : العالم استمع لــ 79 والثقافة والموسيقيين لا حس ولا خبر ،جريدة المصرى اليوم.



قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميلة/ منى صلاح الدين، عن موضوع حكاية مبنى، مجلة صباح الخير.



11-جائزة التصويرالصحفي



قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل/ احمد محمود جمعة، عن موضوع أبطال خلف الأقنعة..(336) ساعة فى العزل من أجل البقاء، العمل نشر بموقع مصراوى.



قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل/ محمد حسنين، عن موضوع حكاية قرية أغرقتها السيول، جريدة الأهرام – مؤسسة الأهرام.

12- صحافة الفيديو:-

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة



ثانياً : الجوائز الخاصة

1-جائزة الشهيد (للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة) :

قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل/ عبدالوهاب شعبان، عن موضوع فقدناهم مرتين..لا نجاة للموتى أيضا..مأساة البحث عن جثامين الأحبة بأطفيح، جريدة الوفد

2-جائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي :-

قررت اللجنة منح الجائزة للزميل/ اسلام دياب ،عن موضوع "الاخبار" تحاور المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا فى أول حديث له، الأخبار – مؤسسة أخبار اليوم .



3-جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة :-



قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميل/ ماجد سمير ، عن موضوع أنا وأفندينا وأولاد الأناضول ، جريدة وطنى.



قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل/ هشام مبارك ، عن موضوع حلقة القرن، الأخبار – مؤسسة أخبار اليوم.



4-جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي:-



قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميل/ محمد احمد طنطاوى، عن موضوع الاستثمار العقارى وقراءة فى دفتر الأرقام، جريدة اليوم السابع.



قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل/ مصطفى عبيد ، عن موضوع اخطفوا المستقبل واستثمروا فى العلم، جريدة الوفد.



5- جائزة مجدى مهنا فى العمود الصحفى



قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميلة/ آمال عثمان، عن عملين بعنوان 1- الخطاب الثقافي العاجز .. والانتصارات الزائفة 2- جذور الكراهية ، جريدة الأخبار – مؤسسة أخبار اليوم.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل/ اسلام الشافعى، عن موضوع رعب الدرونات، جريدة الوفد.



6-جائزة محمد عيسى الشرقاوى فى التغطية الخارجية :-

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة .



7-جائزة سمير عبدالقادر فى الصحافة الاقتصادية :-

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميلة دعاء عبدالمنعم، عن موضوع التنمية المستدامة فى الدول النامية فى مواجهه كورونا الاختبار الصعب، مجلة الأهرام ويكلى – مؤسسة الأهرام.



قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميلة/ ميرفانا ماهر، عن موضوع رحلة البحث عن 640 سيدة أعمال لإنقاذ الشركات من مقصلة البورصة،جريدة الفجر.



8-جائزة حسين عبدالرازق فى الصحافة الاستقصائية :-

قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميلة /صفاء عاشور، عن موضوع مراكز تخاطب مصرية تسبب معاناة للاطفال ذو التوحد مع غياب القوانين المنظمة، نشر العمل بموقع القاهرة 24.



9-جائزة مصطفى شردى فى المقال السياسى:-

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة مناصفة بين الزميل/ صبرى الديب، عن موضوع كوارث كواحيل بلدنا، نشر العمل بجريدة فيتو .

والزميل/ خالد محمد سيد،عن موضوع إشارات واشنطن "الديمقراطية"، جريدة الشروق.



10-جائزة منير كنعان للإبداع الفنى :-

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميلة/ أمانى زهران، عن علمين بعنوان 1-الناقة وأمى 2-القارب المفتوح ،جريدة الأهرام – مؤسسة الأهرام.



11-جائزة صبرى غنيم فى القصة الانسانية :-



قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميل/ أحمد الشمسى، عن موضوع بعد (28) عاماً على زلزال (92) ..رحلة البحث عن أكثم، نشر العمل بموقع مصراوى.



قررت لجنة التحكيم منح شهادتى تقدير لكلاً من الزميل/ احمد عاطف ، عن موضوع "ياما فى الشارع مهمين"...كشكول مشرد يفضح سر أخفته السنين، جريدة الدستور .

والزميلة / كريمة حسن ،عن موضوع "العمل" تقتحم العالم السرى لعاملات المنازل،نشر الموضوع بمجلة العمل.

12-جائزة صحافة المرأة

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميلة/ دينا عبدالعليم، عن موضوع كيف حاربت المرأة المعيلة كورونا للحفاظ على أسرتها، جريدة اليوم السابع.



قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميلة/ عبير صلاح الدين، عن موضوع ملف رائدات الأعمال حكايات وتحديات، مجلة صباح الخير- مؤسسة روزاليوسف.



13-جائزة صحافة البيئة

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة الأولى.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل/ خالد مبارك ،عن موضوع حدائق مصر التراثية، جريدة الأهرام –مؤسسة الأهرام .



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