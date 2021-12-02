برلمانية: مصر ستشهد طفرة كبيرة في الاستثمارات المشتركة مع إسبانيا

أكدت النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب على أن العلاقات بين مصر واسبانيا سوف تشهد طفرة كبيرة فى زيادة وارتفاع الاستثمارات والتعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين البلدين بعد المباحثات والقضايا المهمة التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع رئيس الوزراء الاسبانى بيدرو سانشيز.

وقالت نشوى رائف فى بيان صحفى لها إن زيارة رئيس وزراء إسبانيا لمصر مهمة خاصة أن العلاقات الثنائية بين القاهرة ومدريد ممتدة على مدى عصور مختلفة وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فإن علاقات مصر مع كل الدول الأوروبية ومختلف العالم والتجمعات تشهد دفعة قوية باعتبار أهمية مصر من ناحية الموقع والتأثير الاقليمى والدولى لها ودورها التاريخى والمحورى والمتوازن الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.