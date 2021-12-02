تحذير عاجل من الصحة بشأن التأخر عن الجرعة الثانية لـ لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم إعطاء أكثر من 45 مليون جرعة ما بين جرعة أولى وجرعة ثانية.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "من المهم جدا لكل من تلقى الجرعة الأولى ألا يتخلف عن تناول الجرعة الثانية"، موضحا: "الحصول على جرعة واحدة من اللقاحات المنصوص عليها أنها جرعتين لا تقلل شدة المرض ولا تقلل معدلات الوفيات".



وحذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين من الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح، قائلا: "لن تحقق الهدف".

وأشار: "الأطفال سيحصلون على لقاح فايزر، وسيكون جرعتين يفصل بينهما بـ21 يوما، وهي نفس الجرعة التي يتناولها الكبار".

