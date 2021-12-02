لماذا لم تحقق أفلام حسن الرداد إيرادات ضخمة؟.. رد قوي من الفنان

رد الفنان حسن الرداد، على تساؤل، بشأن سبب عدم تحقيق أفلامه إيرادات ضخمة مثل ممثلين اخرين.

وقال حسن الرداد في حواره في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" أول فيلم بطولتي كان زنقة ستات ونزل في 2015 في موسم شم النسيم وحقق 20 مليون جنيه وكان رقم كبير جدا وقتها ".

وأضاف حسن الرداد :" الأفلام اللي بتنزل في المواسم الرئيسية والأعياد تحقق ايرادات كبيرة وقيمة الجنيه تتغير كثيرا مع مرور الوقت والسنوات".

وتابع حسن الرداد :" ان شاء الله هنزل افلام كثيرة في الفترة المقبلة ونحقق ايرادات كثيرة".