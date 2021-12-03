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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عماد متعب يحتفل بالذكرى الـ10 من زواجه بـ يارا نعوم

صدى البلد

شارك الكابتن عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، صورة من زفافه، محتفلا على طريقته الخاصة بالذكرى ال10 لزواجه، وذلك عبر حسابه على انستجرام.

وكتب متعب: “الذكرى ال10 السعيدة على زواجنا”.

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كشف حسام غالي نجم وقائد الاهلي السابق والمرشح لعضوية مجلس إدارة النادي كواليس قرار سحب شارة كابتن الفريق منه عقب غضبه في احد المباريات والقائه بالشارة على الأرض.

 

وأكد غالي في تصريحات لقناة “ أون تايم سبورت ” أن غضبه كان بسبب طرده من المباراة دون ان يرتكب خطأ يستدعي ذلك فقام بإلقاء الشارة ليفاجىء عقب المباراة بطلب من أحد البرامج إجراء مداخلة للتعليق على الأمر .

 

وأضاف أنه لم يكن يعلم حتى ذلك الوقت بالقرار وسال وائل جمعة مدرب الفريق وقتها ليخبره أنه سيحدث معه غدا في النادي مشددا أنه في اليوم التالي حضر المران بشكل طبيعي. 

 

وتابع أن عماد متعب نجم الفريق السابق عقد جلسة مع اللاعبين وأخبرهم أن غالي هو الكابتن وأنه مجرد يحمل الشارة ولكن غالي من سيعطي التعليمات .

 

وأكمل أن حزنه جاء نظرا لكون القرار من الأهلي ولعلم الجميع داخل النادي بطبيعته وعشقه للفريق وأن إلقاء الشارة لم يكن بهدف الإساءة للنادي مطلقا. 

 

وتابع أنه لن ينسى موقف عماد متعب في مباراة كأس السوبر بالإمارات عندما دعاه لرفع الكأس وأصر على الأمر.

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