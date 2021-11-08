"بلاش الحركات دي معايا".. عماد متعب ينفعل على الهواء بسبب مسئول بالأهلي|فيديو

قال عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية، إن بعد مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة قام أحد المسئولين بالنادي الأهلي بالاتصال بي على القناة التي أعمل بها وقال لإدارة القناة "انتوا إزاي قابلين أن عماد يهاجم الأهلي".

وأضاف عماد متعب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" قائلا لهذا المسئول "بلاش تعمل الحركات دي معايا أنا، لأن أنا راجل محترم وبحب النادي الأهلي من قلبي، لافتا إلى أن حياته كلها قضاها في النادي الأهلي قائلا: "عمري ما جبت سيرة النادي الأهلي بحاجة وحشة".

وأوضح عماد متعب، أنا لم أقل شيئا عن النادي الأهلي غير إني قمت بانتقاد أداء موسيماني، مؤكدا أن حرصي على أن يظهر الفريق بشكل أفضل هو الدافع للحديث عن الجوانب الفنية في أداء اللاعبين .