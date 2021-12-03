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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام عاشور عن عدم تجديد تعاقده مع الاتحاد: ماضي سنتين وهرجع قريب | خاص

حسام عاشور
حسام عاشور

أكد حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أنه يقترب من العودة إلى الملاعب من جديد خلال الفترة المقبلة، قبل بداية العام الجديد 2022.

وأضاف حسام عاشور في تصريحات خاصة لصدي البلد أنه يخوض المرحلة التأهيلية النهائية في الوقت الحالي؛ استعدادا للعودة لخوض المباريات من جديد، منذ إصابته خلال الموسم المنقضي بقطع في الرباط الصليبي.

ورد حسام عاشور عن أنباء عدم تجديد تعاقده مع الاتحاد السكندري في ظل اقتراب التعاقد بنهاية العام الحالي: أنا ماضي سنتين,, ونهاية التعاقد في أواخر عام 2022.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن اقتراب رحيل حسام عاشور عن الاتحاد السكندري بنهاية العام الجاري .

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة الحصول على خدمات ثنائي الزمالك

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري حقيقة الدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك للحصول على خدمات ثنائي الفريق محمود شبانة ومحمد أشرف خلال فترة الانتقالات المقبلة .

وترددت أنباء عن دخول مسئولي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع نظرائهم بنادى الزمالك من أجل استعارة الثنائي محمود شبانة ومحمد أشرف روقا لتدعيم منطقة الدفاع والوسط بزعيم الثغر .

وأكد محمد مصيلحي في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه لم يتم الدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك للحصول على خدمات ثنائي الفريق محمود شبانة ومحمد أشرف روقا .

وأوضح محمد مصيلحي أن الاتحاد السكندري يتفاوض مع اللاعبين والأندية وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفريق بقيادة حسام حسن .

وأشار محمد مصيلحي إلي استمرار الحفاظ على العناصر الاساسية للفريق من خلال تجديد التعاقد معهم بالإضافة إلى الحصول على خدمات بعض اللاعبين وفقا للرؤية الفنية .

الاتحاد السكندري يعلن تجديد التعاقد مع عبد الغني محمد

أنهى محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري إجراءات تعديل و تمديد التعاقد مع  الموهوب عبد الغنى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم و  أحد أهم المواهب الصاعدة بالكرة المصرية لموسم إضافى للتعاقد السابق ،  ليستمر اللاعب بصفوف زعيم الثغر لخمس مواسم قادمة و ذلك بالرغم من العروض الخارجية والداخلية ، و حضور توقيع التعاقد الجديد الكابتن تامر النحاس وكيل اللاعب.

يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة  محمد مصيلحى على تمديد و تجديد التعاقد مع العناصر  الأساسية و نجوم الفريق  بناء علي رغبة الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن و الكابتن إبراهيم حسن لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة .

و يُعد "عبد الغنى  محمد لاعب المنتخب الأوليمبى أحد اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية ، و يحظى بأهتمام كبير من جانب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن  المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة و أصبح أحد العناصر الأساسية بالفريق .

و يأتي تعديل و تمديد التعاقد مع اللاعب  في إطار حرص مجلس الإدارة على دعم أبناء النادى المميزين و الاحتفاظ بالعناصر الأساسية للفريق.

ويأمل محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري في الحفاظ عل القوائم الاساسية للفريق وتدعيمه لتحقيق آمال وطموحات جماهير زعيم الثغر .  

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الاتحاد السكندري يكشف حقيقة الحصول على خدمات ثنائي الزمالك

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