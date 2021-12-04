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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. افتتاح معرض «وداعا فارس الكاريكاتير جمعة فرحات»

صدى البلد

يفتتح الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، معرض "وداعا فارس الكاريكاتير جمعة فرحات" الذي ينظمه الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، في السادسة من مساء غد "الأحد" بالبهو الرئيسي لجريدة الأهرام.


ويشهد الافتتاح الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والمهندس سعيد غنيم مدير عام مؤسسة الأهرام، ونخبة كبيرة من كبار الكتاب والإعلاميين يتقدمهم الإعلامي مفيد فوزي، والكاتب الصحفي عادل حمودة، والسيناريست والكاتب الدرامي مجدي صابر، وكوكبة من الفنانين والأدباء والمثقفين يشاركون في يوم الوفاء لفارس الكاريكاتير.

 

وعن المعرض؛ يقول مؤسس ومدير الملتقى الكاتب الساخر عماد جمعة، إنه يأتى تقديرا ووفاء لرئيس جمعية الكاريكاتير المصرية الفنان الكبير جمعة فرحات، الذي وصل إلى العالمية برسومه التي نشرت في أمريكا وأوروبا وكثير من دول العالم.

 

وأضاف أن الراحل كان مثالا مشرفا للفنان المصرى بأعماله القومية والوطنية، كما أخلص للقضية الفلسطينية ودافع عنها على مدى ما يقرب من ربع قرن وجمع هذه الإبداعات في كتابه الأخير "سلام الدم"، كما قدم عشرات المواهب الفنية في مجال الكاريكاتير في برنامجه الشهير جمعة كل جمعة الذي كان نافذة حقيقية على الكاريكاتير العربي والعالمي.



رؤية بصرية

وأشار إلى أنه سيشارك في المعرض ما يقرب من 100 فنان من مصر ودول عربية وأجنبية، قدموا عشرات البورتريهات لجمعة فرحات بأنامل مبدعة تتنوع في أساليبها ما بين البورتريه الكلاسيكي والكاريكاتيري، وبين الأبيض والأسود والألوان بحسب رؤية كل فنان، وهى بورتريهات نابضة بالحياة تعكس حالة شديدة من الحب للشخصية المرسومة وتكون في مجملها رؤية بصرية غاية في المتعة والجمال.

 

وتابع أن المعرض يتضمن نخبة من أهم أعمال الفنان جمعة فرحات الاجتماعية والاقتصادية الأصلية التي عالج فيها كثير من القضايا بعين خبيرة، إلى جانب عرض عشرات الصور النادرة في المعرض مع نجوم الكاريكاتير من الأجيال المختلفة والمقتنيات والمستندات الشخصية ومشاركاته في الملتقيات الدولية والندوات والتكريمات وافتتاح المعارض، وهى من مقتنيات المتحف العربي للكاريكاتير، بالإضافة إلى لقطات نادرة تعرض للمرة الأولى مع أحفاده وأسرته وأفراح بناته مهداه من عائلته.

وداعا فارس الكاريكاتير جمعة فرحات عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير الملتقى العربي

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