استشاري طب أطفال: 17% من حالات الكورونا تصيب الأطفال.. فيديو

قال الدكتور أشرف بدر الدين، استشاري طب الأطفال ببريطانيا، إن التطعيم ضد كورونا للأطفال أمر هام جدا.



وأضاف "بدر الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الكثير يعتقد أن فيروس كورونا ليس له علاقة بالأطفال"، لافتا: "17% من حالات الكورونا تصيب الأطفال".



وأشار استشاري طب الأطفال ببريطانيا،: "الأطفال يصابون بدرجة متوسطة، لكن 6% من حالات دخول المستشفيات من الأطفال".



وأوضح استشاري طب الأطفال ببريطانيا،: "أي إصابة بفيروس كورونا تكون لها آثار جانبية قصيرة وآثار جانبية طويلة المدى، لذلك من الضروري تناول الأطفال للقاح كورونا".

