التأمينات والمعاشات: ضحايا كورونا من العاملين في مستشفيات العزل لهم معاشان

فيروس كورونا

قدم اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، خالص التعازي لأسر الأطباء والممرضين الذين فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدا أن الهيئة بالكامل على استعداد تام لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بمعاشات الراحلين.

أضاف «جمال عوض»، خلال تصريحات تلفزيونية: "المشكلة أن إثبات العلاقة بين الوفاة وأنها بسبب الفيروس هذا موضوع خارج نطاق الهيئة، موضحا أن إثبات أن الوفاة بسبب كورونا من عدمه ليس مسؤولية الهيئة، إنما مسئولية اللجان الطبية.

وأشار إلى أن أي حد شخص يعمل في مستشفى عزل سواء كان طبيب أو ممرض أو صيدلي او فني أشعة أو عامل نظافة، إذا ما توفوا بسبب فيروس كورونا لهم معاشين وليس معاش واحد، معاش حالة الوفاة الطبيعية، ومعاش إصابة العمل، ويجمع بين المعاشين بدون حدود.

وأوضح «جمال عوض» أنه بمجرد حدوث الوفاة يصرف معاش الوفاة الطبيعية، وينتظر إلى قرار اللجان الطبية حول أن سبب وفاته الإصابة بفيروس كورونا، و يأتي القرار بإضافة المعاش الثاني ويتم صرفه من تاريخ الوفاة.

الجيش الأبيض

ولفت رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، إلى أنه قد يوجد بعض التأخير أحيانا لأثبات سبب الوفاة والتأكد من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك تعاون مستمر بين الجهات المختصة لإعطاء الأطباء والممرضين والأطقم الطبية بشكل عام وأسرهم حقوقهم.