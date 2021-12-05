فودة يأمر بتسليم عقود منافذ منطقة الروضة واستكمال ازدواج طريق حمام موسى

أمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتسليم عقود منافذ محيط مسجد الروضة لمستحقيها مشيرا إلي أن مسجد الروضة أحيا منطقة كاملة كما أمر المحافظ لاستكمال ازدواج طريق حمام موسي حتي كمين وادي طور سيناء .

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية بمدينة طور سيناء اليوم برفقته اللواء ايمن الشريف سكرتير عام محافظة جنوب سيناء واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير المساعد وعدد من مديري العموم والإدارات المختلفة

تفقد المحافظ خلال الجولة مجري السيل بطريق حمام موسي وأمر المحافظ باستكمال زاواج طريق حمام موسي حتى كمين قرية الواداى بطول 3كيلو متر ونصف بتكلفة ٦٠ مليون جنية يضمن حارات الدرجات ورصف وسور وتجميل،

واكد المحافظ خلال تفقدة لمسجد الروضة ان انشاء المسجد احيا المنطقة بأكملها حيث تم انشاء عدد من الحدائق ورصف للطرق و نشاء محلات وانة لا بد من الحفاظ عليها لانها مشروعات ملكا للاهالى و لخدمتهم

وامر المحافظ بتسلم العقود الأصحاب الاكشاك والعمل بة اول العام الجديد واعطاء مهلة ٦٠ شهر لسداد الاقساط،

و اكد المحافظ على سحب ترخيص اية منشأة استنفذت مدة التنفيذ المثبتة فى الرخصة المقدمة الية وتطبيق اليات القانون حيال هذا الامر.

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