الصحف الإماراتية.. عودة سيف الإسلام القذافي.. مفاجأة في قضية السلط بالأردن.. أعراض متحور أوميكرون.. مشادة بين روسيا وأمريكا

الصحف الإماراتية:

*سيف الإسلام القذافي يعود من جديد

*الكشف عن أعراض متحور أوميكرون

*مشادة كلامية بين أمريكا وروسيا



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف المناطق والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها ودمرتها قوات التحالف. وأكدت دولة الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء الأحد تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 45 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومن الأردن، قضت محكمة أردنية، أمس، بالسجن ثلاث سنوات بحق خمسة مسؤولين حكوميين، بعد إدانتهم بالتسبب بوفاة 10 مرضى، نتيجة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي، في مارس الماضي.

وحكمت محكمة صلح جزاء عمان، على مدير مستشفى السلط السابق، عبد الرزاق الخشمان، وأربعة من مساعديه، بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانتهم بـ«جنحة التسبب بالوفاة مكررة 10 مرات»، فيما برأت 8 متهمين آخرين.

يذكر أن القرار قابل للطعن، خلال 10 أيام، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتوفي 6 مرضى من المصابين بفيروس كورونا في 13 مارس الماضي في مستشفى السلط الحكومي، بعد انقطاع الأوكسجين، وفق ما أعلن وزير الصحة حينها نذير عبيدات، الذي قدم استقالته. وفي الأيام اللاحقة أُعلنت وفاة أربعة آخرين نتيجة الحادثة.

وفي ليبيا، أكدت مصادر ليبية، أمس "الأحد"، أن محكمة استئناف سبها، جنوبي البلاد، أصدرت قراراً يلزم مفوضية الانتخابات بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى انتخابات الرئاسة التي ستجري أواخر ديسمبر الجاري.

وكانت محكمة سبها، قد قضت في وقت سابق بإعادة نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، إلى انتخابات الرئاسة، بعدما قامت المفوضية العليا للانتخابات في البلاد باستبعاده من قائمة المرشحين، بحسب سكاي نيوز عربية.

ومباشرة بعد صدور قرار محكمة سبها الذي أعاد سيف الإسلام، قالت المفوضية العليا للانتخابات إنها ستسأنف ضد الطعن الذي جرى التقدم به.



وعزت مفوضية الانتخابات استبعادها سيف الإسلام القذافي من سباق الرئاسة، بسبب "مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة".

فيما وصل عدد المترشحين للانتخابات النيابية الليبية المقبلة إلى 3702 مرشح يتنافسون على 200 مقعد.

وأعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب المقبلة في كل الدوائر الانتخابية الـ13، حتى الخميس، بلغ 3702 مترشح ومترشحة، يتنافسون على 200 مقعد، هي إجمالي مقاعد مجلس النواب.

ويغلق باب الترشح للانتخابات النيابية الليبية بعد غدٍ الثلاثاء.

وفي حين يطلب من مرشحي الرئاسة في ليبيا تقديم إقرار الذمة المالية إلا أن المفوضية أعلنت أمس أنه وفقاً للمادة (6) من القانون رقم (2) لسنة 2021م، بشأن انتخاب مجلس النواب، والمادة رقم (9) من لائحة تسجيل المرشحين لانتخاب مجلس النواب الصادرة عن المفوضية فإنه لا يلزم تقديم إقرار الذمة المالية للترشح لمجلس النواب.

وأشارت المفوضية إلى انتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب، مستند لا يسمح بدونه للمواطنين بالمشاركة في الاستحقاق، التي انطلقت في 8 نوفمبر 2021، والتي بلغ فيها عدد الليبيين الذين استلموا بطاقاتهم مليونين و480 ألف ناخب وناخبة، وتأهلهم للمشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ومن السودان، نفى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس "الأحد" أن يكون للعسكريين وشبه العسكريين المشاركين في الفترة الانتقالية حق الترشح في الانتخابات المقبلة في يوليو 2023.

وقال مكتب البرهان في تصريح مكتوب أن "مكتب رئيس مجلس السيادة نفى ما أوردته وكالة الانباء الفرنسية على لسان الفريق عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان" بشأن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة.

وأضاف ان "مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية".

ودوليا، وجه طبيب هندي أصيب بـ "أوميكرون" متحور فيروس كورونا، رسائل طمأنة للجميع موضحاً أن أعراض المتحور الجديد بسيطة وتشمل ارتفاعاً بسيطاً في درجات الحريرة وقشعريرة ودواراً.

والطبيب صاحب الـ46 عاما، واحد من 4 أشخاص اكتشفت السلطات الصحية في الهند إصابتهم بالمتحور الجديد، ولا يزال في العزل بمستشفى في مدينة بنغالور جنوبي البلاد كإجراء احترازي، بعد تشخيص حالته في 22 نوفمبر الماضي، وفقا لصحيفة "خليج تايمز".

و بحسب "سكاي نيوز" قال الطبيب إن الأعراض التي شعر بها تشمل آلاما في الجسم وقشعريرة ونوبة دوار، وارتفعت درجة حرارته إلى 38.5 بعد 3 أيام من نتيجة الاختبار الإيجابية، فيما لم يكن يعاني صعوبات في التنفس، وكانت مستويات الأكسجين في الدم طبيعية عند حوالي 95.

لكنه يشعر بأنه "بخير تماما"، وصرح بشكل قاطع أن "المتحور الجديد أوميكرون لا يهدد الحياة".

ولا يعرف الطبيب حتى الآن مصدر العدوى التي تلقاها، لأنه لم يسافر إلى أي من الدول التي أبلغت عن المتحور الجديد، الذي أثار قلقاً عالمياً.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، حرص بلاده على أفضل العلاقات مع دول الخليج، مؤكداً أن اللبنانيين «لن ينسوا الأيادي البيضاء لهذه الدول في الكثير من المحطات». وأضاف: «بلدنا آمن رغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها، ولا عودة إلى الحروب الداخلية»، مشيراً إلى أن صور الأقمار الصناعية التي استلمها لبنان من روسيا ستساعد في سير تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.

ودوليا، ذكر موقع «ميانمار ناو» للأخبار المحلية، إن خمسة محتجين قُتلوا واعتقلت السلطات 15 على الأقل بعد أن اقتحمت سيارة لقوات الأمن في ميانمار احتجاجا مناهضاً للانقلاب صباح أمس الأحد، في يانجون وصدمت محتجين. وقال شهود في موقع الحادث لرويترز إن العشرات أصيبوا. وأظهرت صور ومقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اقتحام سيارة للاحتجاج وصدمها المحتجين وجثث ملقاة على الطريق. وجرى تنظيم احتجاج آخر في يانجون بعد ظهر أمس الأحد، على الرغم من أحداث العنف التي وقعت صباحا.

ومن ناحية أخرى،

كشفت وكالة «بلومبيرج» الأمريكية أن مشادة كلامية «حادة» وقعت بين وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والروسي سيرجي لافروف بشأن أوكرانيا خلال مأدبة عشاء بحضور عشرات من زملائهما الأسبوع الماضي، وذلك قبل أيام من اللقاء الافتراضي بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، الثلاثاء.



وحسب الوكالة الأمريكية، فإن «هذا التوتر اللفظي ظهر في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى إيجاد سبل، بما في ذلك عقوبات محتملة، لمواجهة تهديد الغزو الروسي لأوكرانيا بعد حشد الرئيس فلاديمير بوتين قواته على حدود الدولة المجاورة».

ومن صحيفة الاتحاد، قال مستشار البيت الأبيض المعني بالأزمة الصحية الدكتور أنتوني فاوتشي، أمس الأحد، إن "المؤشرات" الأولى في جنوب أفريقيا في ما يتعلق بخطورة الإصابة بالمتحورة أوميكرون "مشجعة بعض الشيء"، لكنه أشار إلى أن هذه مجرد بيانات أولية.