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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يكشف حقيقة عروض رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي

علق حمد إبراهيم المدرب العام لنادي بيراميدز على فوز فريقه أمام مانياما يونيون الكونغولي، والتأهل إلى دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.


وقال حمد في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائيةETC: "المباراة كانت صعبة ومهمة من أجل الوصول إلى دور المجموعات، خاصة وأن منافسنا كان قويًا، لكن الفوز في لقاء الذهاب أراح اللاعبين قبل مباراة اليوم".


وأضاف: "نقود فريق كبير، وإذا أردنا الفوز بالبطولة، أمامنا مهمة صعبة وعلينا بذل مجهود كبير قبل الدور المقبل، وعلينا دراسة الخصوم بالكامل من أجل تحقيق التأهل للدور المقبل".


وأكمل: "نفكر في الفوز خلال كل مباراة، وتحقيق النتائج الإيجابية لأننا ننافس على جميع البطولات، وهدفنا تحقيق شيء كبير لنادي بيراميدز".


وأشار: "أي حديث حول احتراف أي لاعب في الفريق ليس له أي أساس من الصحة، لأنه حتى الآن لم يصلنا أي عرض رسمي لأي فريق، لذلك لا يمكننا أن نتحدث بهذه الأمور".


وشدد: "لم نحصل على أي عرض رسمي لضم رمضان صبحي، قد يكون هناك حديث مع الإدارة، ولكننا كـ جهاز فني، لا نعلم أي شيء عن العروض المقدمة للاعبينا".


وواصل: "إذا وصلنا أي عرض، سندرسه أولًا واحتياجنا للاعب المقدم له العرض، وامكانية التخلي عنه".


وعن تدريب النجوم في بيراميدز: "الأهم أن يكون اللاعب مقتنع بما يقدمه المدرب، والملعب فقط من يحكم بين الجهاز الفني واللاعب، وجميع الفرق التي دربناها كان لديها لاعبين رائعين ونجوم، ونظامنا فقط هو من يحكم في العلاقة بيننا وبين اللاعبين".


واختتم: "لدينا طموح في الدوري المصري، ولكن الأمر يعود لتوفيق ربنا، أمامنا العديد من المباريات خلال الفترة المقبلة. ودائمًا إيهاب جلال يخبر اللاعبين بأنه من سيتحمل المسؤولية دائمًا".

حمد ابراهيم نادي بيراميدز مانياما يونيون الكونغولي بطولة الكونفدرالية رمضان صبحي

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