مصدر بحماس يكشف تفاصيل المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة

قال مصدر في حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن الحركة ستطالب في ردها على مقترح الهدنة بنص واضح محدد بشأن إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

وأضاف المصدر في تصريحات لموقع الشرق الإماراتي، أن الحركة وجدت جوانب إيجابية في المقترح الجديد، ولكن هناك بعض البنود الغامضة.

وأشار إلى أن هناك بعض البنود الغامضة في المقترح الحالي يمكن للجانب الإسرائيلي أن يفسرها بطريقة تسمح له بمواصلة الحرب.

ولفت إلى أنه في المقترح هناك بند يقول إن القوات الإسرائيلية ستنسحب من غزة نهاية المرحلة الثالثة، ولكن يمكنها العودة في حالات معينة مثل إحباط عمليات موجهة إلى إهداف إسرائيلية.

وأوضح المصدر، أن هناك بندا في المقترح يتضمن "اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الهدوء المستدام" ونريد استيضاح معنى ذلك.

وعلى جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعلى حماس عدم التأجيل، وحان الوقت للموافقة على المقترح.

وأضاف بلينكن في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن العبء الآن على عاتق حركة حماس، لافتا إلى أنه حان الوقت للتصرف والموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أكد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن إسرائيل تخلت عن مطلبها بأن تقوم حماس بإطلاق سراح 40 رهينة على قيد الحياة كجزء من اتفاق الهدنة وستقبل الآن بإطلاق سراح 33 رهينة.

وقال أحد المسئولين إن هذا التحول يرجع إلى تقديرات مفادها أن بعض الرهائن الأربعين الذين تطالب إسرائيل بالإفراج عنهم ماتوا في أسر حماس.