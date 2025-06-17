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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة فورية لـ 4 تعديات ورصف بالإنترلوك في كفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات
محمود زيدان

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، من إزالة 4 حالات تعدٍ فورية لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور عبود الصيفي، نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار حملات الإزالة بكل حزم لمنع أي تعديات جديدة.

رصف شوارع غرب كفر الشيخ بـ الإنترلوك

وفي سياق متصل، بدأت الوحدة المحلية بحي غرب كفر الشيخ أعمال التمهيد لتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من شوارع منطقة تقسيم 4، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير الطرق الداخلية وتحسين البيئة العمرانية.

وتجري الأعمال تحت إشراف المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبمتابعة ميدانية من إبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، وبحضور ومتابعة عبد الخالق، مساعد رئيس الحي، وجرى الدفع بالمعدات اللازمة لتمهيد الشوارع وتسويتها استعدادًا لتركيب بلاط الإنترلوك وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

وأكد رئيس حي غرب أن الأعمال تشمل عددًا من الشوارع الحيوية التي تعاني من تدهور في حالة الطبقة السطحية، مشيرًا إلى أن تنفيذ مشروع الإنترلوك يهدف إلى تحقيق سيولة مرورية آمنة، وتحسين الشكل الحضاري للمنطقة، وتيسير حركة المواطنين.

وأوضح أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة الحي المستمرة لتطوير الشوارع غير الممهدة، ورفع كفاءة المرافق العامة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وجودة التنفيذ، ومراعاة أعلى معايير الأمان والسلامة خلال فترة العمل.

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