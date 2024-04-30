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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بمناسبة عيد العمال

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الرئيس السيسي وقيادات الدولة بمناسبة عيد العمال.

وجاء فى بيان الكنيسة "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة عيد العمال.

وتشكر الكنيسة الكاثوليكية جميع العاملين بكافة المجالات، لما يبذلوه من جهد لرفعة وطننا الغالي، كما تصلى إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

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