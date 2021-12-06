سبب ابتعاد محمود طاهر عن خوض انتخابات رئاسة اتحاد الكرة المصري.. تفاصيل

قال شادي محمد نجم منتخب مصر السابق إن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق اعتذر عن الترشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري.

وأضاف شادي محمد عبر برنامج “أوضة اللبس” المذاع على قناة النهار: "محمود طاهر اعتذر عن الترشح لرئاسة اتحاد الكرة بسبب ضغوط أسرية".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، تلقي موافقة الاتحاد الدولي FIFA على خارطة الطريق التي رفعها إليه والمؤدية إلى انتخاب مجلس إدارة جديد يتولى إدارة شئون الاتحاد في 5 يناير المقبل موعد انتهاء مهمة اللجنة الثلاثية المكلفة من FIFA لإدارة شئون الاتحاد المصري.

تضمنت موافقة الفيفا ما قام به الاتحاد المصري من دعوة الجمعية العمومية وإجراء بعض التعديلات على بنود اللائحة ، كما تضمنت الموافقة أيضًا ما سبق وحدده فيفا من تكليفات للجنة الثلاثية بإدارة العملية الانتخابية المقبلة مع التأكيد على عدم أحقية أعضائها في ترشيح أنفسهم حتى في حالة تقديم استقالاتهم.