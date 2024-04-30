عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لاستعراض القوة.. جنايات الإسكندرية: السجن 10 سنوات لستة متهمين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، 6 متهمين، غيابيا للثاني وحضوريا للباقين، بالسجن المشدد 10 سنوات على ما أسند إلى كل منهم، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات ومصادرة الأسلحة والذخائر والأدوات المضبوطة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم باستعراض القوة العنف بالاسلحة، والشروع في سرقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم.

بدأت أحداث القضية المقيدة برقم 19302 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد ببلاغ بقيام المتهمين باستعراض القوة بالأسلحة بدائرة القسم.

تموين الإسكندرية: توريد 9396 طن قمح إلى الصوامع والشون بالمحافظة


تبين من التحقيقات أنه على أثر بلاغ من الأهالي بممارسة أعمال بلطجة وإطلاق الأعيرة النارية انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه حال توجه المجني عليه "م. ع" وأسرته إلى محل سكنه بمنطقة شاطئ الصفا، فوجئ بتغيير كالون باب الشقة خاصته، وحال ذلك خرج له المتهم الثاني "ح. س" من داخل الشقة، مدعيا ملكيته للشقة، وإثر ذلك قام المتهم باقتياده وباقي أسرته داخل الشقة وتبين تواجد باقي المتهمين كل من "ح. ع" و"ح. م" و"ا. ع" و"ن. ج" و"أ. م"، وأشهروا الأسلحة النارية والبيضاء مهددين بها إياهم، وأطلقوا أعيرة نارية لبث الرعب في نفسه وأسرته، وقاموا بتقييدهم بالحبال واحتجازهم بالداخل لفترة وتعدوا عليهم بالضرب وتمكنوا من سرقة بعض المنقولات، ومحاولتهم إكراه المجني عليه بالتوقيع على عقد تنازل عن ملكية الشقة وكذا إيصالات مثبتة للدين، إلا أن أثر جريمتهم خاب بسبب ضبطهم من قبل الشرطة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.

الاسكندرية الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر الأعيرة النارية السجن المشدد 10 سنوات الصوامع والشون المصاريف الجنائية امن الاسكندرية تموين الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

بيان هام من الصحة السعودية بشأن حالات تسمم في الرياض

لقاح استرازينيكا وحقيقة حدوث جلطات.. الصحة تطمئن المواطنين والمصل واللقاح ترد علميا| خاص

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

عرض من ناد سعودي.. هل سيغادر شيكابالا الزمالك؟

بحفل ملكة جمال العالم للسياحة.. رزان مغربي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

رضا حجازي: مدارس التعليم الفنى تمثل أحد أهم سبل دعم الاقتصاد

تسهيل إجراءات الاستثمار .. مصر تسعى لتعزيز التعاون مع بيلاروسيا

إجراء سعودي عاجل يخص الحجاج النظاميين

الرئيس السيسي يستقبل أمير دولة الكويت اليوم

مذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية بالبلدين

بث مباشر.. رئيس الوزراء ونظيره البيلاروسي يشهدان منتدى الأعمال المشترك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 500 شاب وفتاة

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

بكوب دقيق ذرة.. طريقة عمل البسيسة الخفيفة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

فيديو

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 500 شاب وفتاة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

رقص وغناء.. لينا الطهطاوي تشعل حفل ليلة الحناء

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ