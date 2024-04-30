لاستعراض القوة.. جنايات الإسكندرية: السجن 10 سنوات لستة متهمين

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، 6 متهمين، غيابيا للثاني وحضوريا للباقين، بالسجن المشدد 10 سنوات على ما أسند إلى كل منهم، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات ومصادرة الأسلحة والذخائر والأدوات المضبوطة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم باستعراض القوة العنف بالاسلحة، والشروع في سرقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم.

بدأت أحداث القضية المقيدة برقم 19302 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد ببلاغ بقيام المتهمين باستعراض القوة بالأسلحة بدائرة القسم.



تبين من التحقيقات أنه على أثر بلاغ من الأهالي بممارسة أعمال بلطجة وإطلاق الأعيرة النارية انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه حال توجه المجني عليه "م. ع" وأسرته إلى محل سكنه بمنطقة شاطئ الصفا، فوجئ بتغيير كالون باب الشقة خاصته، وحال ذلك خرج له المتهم الثاني "ح. س" من داخل الشقة، مدعيا ملكيته للشقة، وإثر ذلك قام المتهم باقتياده وباقي أسرته داخل الشقة وتبين تواجد باقي المتهمين كل من "ح. ع" و"ح. م" و"ا. ع" و"ن. ج" و"أ. م"، وأشهروا الأسلحة النارية والبيضاء مهددين بها إياهم، وأطلقوا أعيرة نارية لبث الرعب في نفسه وأسرته، وقاموا بتقييدهم بالحبال واحتجازهم بالداخل لفترة وتعدوا عليهم بالضرب وتمكنوا من سرقة بعض المنقولات، ومحاولتهم إكراه المجني عليه بالتوقيع على عقد تنازل عن ملكية الشقة وكذا إيصالات مثبتة للدين، إلا أن أثر جريمتهم خاب بسبب ضبطهم من قبل الشرطة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.