الإمارات.. سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية البحريني في " إكسبو 2020 دبي"

التقى الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني وذلك في إكسبو 2020 دبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة القائمة بين الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة وسبل تعزيزها في مجالات العمل الشرطي والأمني، كما جرى الحديث حول الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، ودوره في تعزيز تقارب الشعوب حول العالم وأثره الإيجابي في الترويج للمنطقة والارتقاء بالعلاقات بين دول العالم لما فيه مصلحة الإنسانية.

ثم قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بجولة في إكسبو 2020 دبي، حيث زارا جناح مملكة البحرين، واطلعا على أقسام الجناح وما يتضمنه من معروضات تمثل جزءاً منها أهم المهن التقليدية من النسيج إلى صيد اللؤلؤ وغيرها من تراث البحرين الزاخر ومعروضات فنية تظهر ثقافة وتراث وتاريخ البحرين ونماذج حية وعديدة من التراث البحريني الأصيل إلى جانب نظرة مستقبلية لتعزيز الازدهار والرفاه الاجتماعي.

حضر اللقاء وجولة إكسبو .. معالي الفريق عبدالله المري قائد عام شرطة دبي واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية واللواء سالم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة واللواء الدكتور أحمد الريسي مفتش عام وزارة الداخلية وعدد من الضباط من وزارتي الداخلية في الإمارات والبحرين.

وكان سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قد استقبل وزير الداخلية البحريني والوفد المرافق لدى وصوله الدولة في مطار آل مكتوم في دبي بحضور عدد من المسؤولين وضباط وزارة الداخلية.